Администрация Джо Байдена продолжает обострять противостояние с Россией и снабжать ВСУ всё более мощным оружием, несмотря на вероятные катастрофические последствия такого курса для самих США, заявил на своём канале в YouTube независимый журналист Гленн Гринвальд. При этом он предположил, что одним из мотивов текущей конфронтации стало желание демократов «расквитаться» с Москвой, которую они обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Реальность такова, что единственный идентифицируемый интерес США достигли в первый месяц конфликта, когда они вынудили Германию, а затем и Европу перекрыть трубопровод «Северный поток — 2» и начать покупать американский газ. Всё, что происходило после, сводилось к тому, что Соединённые Штаты пытались сделать с Украиной то, что они сделали с Сирией: оставить её в руинах, обескровить конфликтом ровно настолько, чтобы ослабить Россию.

Именно этим всё объясняется. Вот почему мы посылаем туда оружие на сто миллиардов долларов, истощая наши собственные запасы и, что самое опасное, всё больше рискуя разного рода новыми обострениями ситуации.

Мы приготовили для вас статьи, которые показывают, как сначала Байден заявляет, что он отказывается отправить систему вооружения, а затем, спустя несколько месяцев, её отправляет. Как я уже говорил вам, на прошлой неделе произошёл наихудший из всех самых серьёзных, но отнюдь не последних, разворотов на 180 градусов: мы поставим им (ВСУ. — ИноТВ) истребители F-16.

И, разумеется, украинцы якобы обещают не использовать их для атак вглубь России. Они неоднократно нарушали эти обещания в других случаях, используя американское оружие для нанесения ударов по российским объектам на российской территории. И мало что имеет столь же большую опасность нагнетания ситуации.

И как всегда возникает вопрос: кому выгоден этот конфликт? Точно не вам, ведь американская инфраструктура разрушается. Но ЦРУ получает выгоду. Производители оружия на западе однозначно выигрывают. И трудно назвать кого-то ещё.

Но, несомненно, верно одно: словно в одночасье, основная двухпартийная внешнеполитическая доктрина Вашингтона по украинскому вопросу радикально изменилась. И я могу дать тому единственное реальное объяснение. В результате «рашагейта» Демократическая партия так долго принимала антироссийские клизмы, что уверовала в то, что, по их мнению, величайшее и самое катастрофическое событие в новейшей истории США — избрание Дональда Трампа и разгром Хиллари Клинтон в 2016 году — произошло из-за вмешательства Москвы. И таким образом они мстят.

Судя по всему, мы готовы рискнуть и взорвать себя из-за вопроса о том, кто управляет областями на востоке Украины, в Донбассе, жители которого всегда благосклоннее относились к Москве, чем к Киеву.

И каким бы ни был главный мотив — очень трудно назвать главный мотив войны в Ираке, у людей были разные мотивы, почему мы вторглись в эту страну и оккупировали её более десяти лет, — можно видеть, как ситуация обостряется прямо на наших глазах. Ничего (о помощи Киеву. — ИноТВ) никогда не выносилось на дебаты в конгрессе, не говоря уже об обсуждении американским обществом.

Более того, перед промежуточными выборами лидер республиканцев Кевин Маккарти, пытающийся получить пост спикера, сигнализировал, что он ограничит поток денег из Соединённых Штатов на Украину — в самую коррумпированную страну в Европе. Но как только республиканцы выиграли выборы, а он стал спикером, всё прекратилось. Теперь Маккарти присоединился к крупнейшим ястребам и поджигателям войны в Республиканской партии, говоря: «Я всегда был на стороне Байдена, когда дело касалось украинского конфликта, и буду поддерживать Украину до самого конца».

Дата публикации 25 мая 2023 года.