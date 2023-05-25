Абсурдная идея — обозреватель AC о предложениях лишить Россию места в Совбезе ООН и отдать его Украине

На Западе уже не впервые звучат предложения исключить Россию из Совета Безопасности ООН, но теперь её место предлагают отдать Украине. Обозреватель The American Conservative Тед Карпентер называет это «новыми глубинами абсурда» и призывает Штаты работать над отношениями с Россией, а не заниматься провокационным позёрством.

«Подхалимские сторонники Украины на Западе» погружаются «в новые глубины абсурда» — так обозреватель The American Conservative Тед Карпентер пишет о недавнем предложении Бернара-Анри Леви лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, который позволяет ей блокировать любую резолюцию. По словам Леви, это наследие Второй мировой войны, но Советского Союза больше не существует. Следовательно, «постоянное членство России и право вето не имеют юридической основы».

К тому же Леви описывает, по его словам, «военные преступления» России с 1991 года, «игнорируя аналогичное международное поведение США и их европейских союзников». Так что, по словам Леви, «Украина может и должна унаследовать права падшей России. Нужно убрать Российскую Федерацию с места постоянного члена и передать его Украине».

Тед Карпентер сетует, что Леви не единственная фигура, выступающая за исключение России из Совета Безопасности ООН. В октябре 2022 года с аналогичным предложением выступила Хельсинкская комиссия, а в декабре соответствующую резолюцию представили два американских конгрессмена.

Но Карпентер отмечает: «исключение постоянного члена Совбеза сомнительно с юридической точки зрения и безрассудно провокационно — с геополитической». Он напоминает, как в 1971 году кресло Китая перешло от изгнанного правительства Тайваня коммунистическому правительству в Пекине. Но тогда Пекин фактически управлял всем материковым Китаем, а Украина унаследовала лишь небольшую часть распавшегося Советского Союза. Большая часть территории СССР, большая часть населения, а также военной и экономической инфраструктуры отошла к России.

С геополитической точки зрения исключение России из Совета Безопасности ООН имеет ещё меньше смысла, пишет автор статьи. Значение ООН часто преувеличивают. «ООН — это прежде всего арена для дипломатических выступлений и свалка раздражающих вопросов, которые великие державы считают не самыми приоритетными. Единственное исключение в том, что пять постоянных членов Совета Безопасности обычно используют своё право вето, чтобы прикрыть сомнительные действия свои и своих любимых союзников». А небольшие страны, у которых нет права вето, становятся объектом принуждения, как это было в случае с Сербией, Ираком, Грузией и Ливией.

Лишение России права вето означало бы опасное обострение и без того вызывающей тревогу конфронтации Запада и Москвы. Российские лидеры и так говорят, что Штаты и их союзники хотят уничтожить Россию на пути к глобальной гегемонии. И официальные лица США придают таким обвинениям ещё большую достоверность. Подобный шаг подтвердил бы подозрения Москвы, и всякая надежда на сближение с Россией после установления мира на Украине испарится.

Однако «самым нелепым» аспектом схемы Леви автор статьи называет предложение передать место России именно Украине. «Если бы он предложил Германию, Японию, Индию или Бразилию, это хотя бы имело отношение к реальному положению дел». Но Украина — это держава второго или третьего уровня, пишет автор статьи. Её экономика занимает лишь 60-е место в мире между Марокко и Суданом. По численности населения она занимает 35-е место в мире. «Украина — невзрачная, в лучшем случае середнячковая держава».

Автор статьи вопрошает, зачем предлагать такую страну на место постоянного члена Совбеза и тем самым присваивать ей статус крупного игрока в международной системе? Он сам отвечает на этот вопрос: вот как внешнеполитический истеблишмент любит Украину.



«Для тех из нас, кто живёт в реальном мире, поддержка Америкой Украины кажется беспринципной и безрассудной». Но Карпентер уверен: предложение заменить Россию Украиной «будет встречено пренебрежительным смехом, которого оно заслуживает». Обозреватель The American Conservative рекомендует Штатам работать над восстановлением отношений с Россией, «а не заниматься беспомощным и ненужным провокационным позёрством».