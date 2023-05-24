Bloomberg: против миропорядка по-американски — Си Цзиньпин призвал укрепить сотрудничество России и КНР в международных организациях

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Россию к укреплению сотрудничества двух держав в многосторонних международных организациях для противостояния мировому порядку по-американски, сообщает Bloomberg. Об этом лидер Китая заявил российскому премьеру Михаилу Мишустину на встрече в Пекине. По мнению Си, взаимодействие двух держав должно быть углублено в рамках таких структур, как ООН, ШОС, БРИКС и «Большая двадцатка».

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Россию к укреплению сотрудничества двух держав в многосторонних международных структурах в общем стремлении противостоять американскому мировому порядку, сообщает Bloomberg.

«Китай готов работать с Россией, чтобы продолжать твёрдо поддерживать друг друга по вопросам, представляющим ключевые интересы, и укреплять сотрудничество на многосторонних аренах», — заявил Си российскому премьеру Михаилу Мишустину в среду в Пекине. Китайский лидер упомянул ООН, ШОС, БРИКС, а также «Большую двадцатку» в качестве структур, где Пекин и Москва могли бы углубить взаимодействие. Российский премьер поддержал настроения Си и подчеркнул готовность России работать вместе с Китаем «для продвижения процесса многополярности и укрепления мирового порядка, основанного на международном праве», отмечает издание.

Возникает многополярный мир, состоящий из соперничающих фракций, разделённых в основном своим отношением к спецоперации России на Украине, территориальным претензиям Пекина на Тайвань и спорным экономическим методам. Автор статьи указывает, что эти разногласия были продемонстрированы в минувшие выходные на саммите стран «Большой семёрки», на котором западные лидеры в совместном коммюнике осудили Китай и Россию.

Си пытается переориентировать международную повестку с западных структур для того, чтобы создать мир, в котором Китай сможет расширять свои интересы, не опасаясь угрозы экономического или военного давления со стороны США. Ранее в этом месяце он провёл первый саммит Китай — Центральная Азия под своим председательством с участием руководителей пяти бывших советских республик, когда в Японии проходил саммит «Большой семёрки», пишет Bloomberg.

Визит Мишустина в Китай в качестве премьер-министра проходит на фоне того, как Си направил специальных посланников на Украину и в несколько европейских государств. Такие дипломатические усилия символизируют то, как Пекин пытается изобразить Си глобальным миротворцем, который в то же время поддерживает связи с Москвой, что вызывает критику со стороны Запада. Ранее в тот же день находящийся под санкциями США и многих их союзников российский гость заявил китайскому премьеру Ли Цяну, что отношения между Россией и Китаем находятся на «беспрецедентно высоком уровне», отмечает Bloomberg.

По словам российского председателя правительства, для отношений двух стран «характерно взаимное уважение интересов друг друга, стремление к совместному ответу на вызовы, связанные с нарастанием потрясений на международной арене, давлением незаконных санкций со стороны коллективного Запада», — пояснил политик. Издание напоминает, что Китай воздержался от присоединения к антироссийским санкциям, после чего двусторонняя торговля резко возросла. Экспорт Китая в Россию в апреле достиг рекордного уровня, увеличившись на 153% по сравнению с прошлым годом, до $9,6 млрд. На бизнес-форуме в Шанхае Мишустин подчеркнул, что двусторонняя торговля помогла России снизить «зависимость от доллара», завершает Bloomberg.