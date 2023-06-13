Berliner Zeitung: ЕС хочет использовать украинские газохранилища

Европейские газовые хранилища заполнены уже на 70%, и чиновники Евросоюза размышляют над возможностью использования украинских резервуаров. Как отмечает Berliner Zeitung, привлекательная цена и хорошая связанность с европейской газотранспортной системой перевешивают для многих инвесторов риски размещения запасов энергоносителей в регионе вооружённого конфликта. Министр экономики Германии, однако, видит в этом угрозу.

Европейские чиновники рассматривают возможность закачки газа в подземные газовые хранилища на Украине, сообщает немецкая Berliner Zeitung. Наиболее привлекательное из них — Бильче-Волицко-Угерское, расположенное всего в 60 км от границы с ЕС и вмещающее в себя «в четыре раза больше газа, чем самый крупный комплекс в Германии». Издание отмечает глубокую интеграцию украинского ПГХ в европейскую энергосеть, так как страна «десятилетиями играла роль транзитного маршрута для нефти и газа из России», и поскольку наполненность европейских хранилищ газа приближается к 70%, то «украинские ПГХ становятся всё более привлекательной альтернативой» дорогому хранению газа в Европе, пишет Berliner Zeitung.

Несмотря на риски, связанные с вооружённым конфликтом, многие инвесторы действительно рассматривают Украину для хранения газа из-за привлекательной цены. «Украинский рынок предлагает хранение по фиксированной стоимости, что делает хранение газа на Украине очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом», — заявляет представитель швейцарского энергоконцерна Axpo.

Как пишет издание, интерес проявляют и немецкие предприятия. «Украинское хранилище может помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — цитирует газета представителя RWE AG. По информации издания «Укртрансгаз» располагает мощностями для хранения 30 млрд кубометров газа и готов предоставить треть из них для использования европейцами.

В свою очередь министр экономики Германии считает что пик энергетического кризиса в Европе ещё не пройден и «политики должны будут продолжать принимать меры предосторожности для обеспечения энергоснабжения». На прошедшем восточногерманском экономическом форуме Роберт Хабек высказал опасения, что этой зимой Германии придётся останавливать предприятия, если российский газ не будет поступать через Украину в Европу, поэтому временная «благоприятная ситуация не должна привести к тому, что мы снова совершим ту же ошибку и забудем, в чём заключается угроза», — цитирует министра немецкая газета.