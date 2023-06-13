Berliner Zeitung: ЕС хочет использовать украинские газохранилища
Европейские чиновники рассматривают возможность закачки газа в подземные газовые хранилища на Украине, сообщает немецкая Berliner Zeitung. Наиболее привлекательное из них — Бильче-Волицко-Угерское, расположенное всего в 60 км от границы с ЕС и вмещающее в себя «в четыре раза больше газа, чем самый крупный комплекс в Германии». Издание отмечает глубокую интеграцию украинского ПГХ в европейскую энергосеть, так как страна «десятилетиями играла роль транзитного маршрута для нефти и газа из России», и поскольку наполненность европейских хранилищ газа приближается к 70%, то «украинские ПГХ становятся всё более привлекательной альтернативой» дорогому хранению газа в Европе, пишет Berliner Zeitung.
Несмотря на риски, связанные с вооружённым конфликтом, многие инвесторы действительно рассматривают Украину для хранения газа из-за привлекательной цены. «Украинский рынок предлагает хранение по фиксированной стоимости, что делает хранение газа на Украине очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом», — заявляет представитель швейцарского энергоконцерна Axpo.
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