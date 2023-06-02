N-TV: в Австрии опасаются газового кризиса после прекращения российского транзита через Украину
Австрия должна готовится к тому, что после 2024 года она больше не будет получать газ из России, заявил бывший глава австрийского энергетического концерна OMV Герхард Ройс. Дело в том, что в конце следующего года истекает срок действия транзитного договора между России и Украиной, объясняет немецкий телеканал N-TV.
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