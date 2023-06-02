N-TV: в Австрии опасаются газового кризиса после прекращения российского транзита через Украину

Австрии стоит озаботиться поиском альтернатив российскому газу, поставки которого могут прекратиться после 2024 года, заявил бывший глава австрийского энергетического концерна OMV Герхард Ройс. Дело в том, что к тому моменту истечёт срок действия транзитного договора между Россией и Украиной, а шансы на то, что он будет продлён, очень малы. Австрийские власти должны срочно вмешаться в ситуацию и начать строить трубопроводы в Германию, чтобы обеспечить поставки сжиженнного природного газа, советует Ройс.

Австрия должна готовится к тому, что после 2024 года она больше не будет получать газ из России, заявил бывший глава австрийского энергетического концерна OMV Герхард Ройс. Дело в том, что в конце следующего года истекает срок действия транзитного договора между России и Украиной, объясняет немецкий телеканал N-TV.

Ройс лично спросил заместителя министра энергетики Украины о том, будет ли продлено это соглашение. Тот чётко заявил, что «нет». Договор пока что исполняется, но продлевать его Киев не будет, так что к этому нужно готовиться.

Экс-глава OMV работал в концерне до 2015 года, а сейчас занимается разработкой концепции по выходу из зависимости от российского газа в Министерстве энергетики Австрии. В последнее время Австрии удалось снизить уровень потребления голубого топлива, но зависимость от Москвы остаётся высокой, подчеркнул Ройс.

OMV подписала с российской компанией «Газпром» договор на поставку газа до 2040 года. И сейчас голубого топлива в Европе хватает, хранилища заполнены, а цены на него снизились практически до уровня, зафиксированного до начала боевых действий.

«Мы наблюдаем временный тренд. Но он изменится, как только поставки российского газа прекратятся», — подчеркнул Ройс. По его мнению, государство должно вмешаться в ситуацию и начать, к примеру, строить больше трубопроводов в Германию, чтобы наладить поставки сжиженного природного газа.