Несмотря на проводимую Россией спецоперацию, Киев «не может и не должен» закрывать трубопроводы, по которым идёт прокачка российских энергоносителей в Европу, пишет The Washington Post, ссылаясь на позицию украинских чиновников. Они объясняют это тем, что Киев на этом неплохо зарабатывает и не хочет терять эти доходы.

Несмотря на российскую специальную военную операцию, Киев позволяет транзит российских энергоресурсов посредством трубопроводов через свою территорию в угоду европейским соседям, которые от них зависят. Таким образом, Украина и Россия продолжают получать доход, что наглядно демонстрирует, как трудно «заклятым врагам» разорвать экономические связи, пишет издание The Washington Post.

Высокопоставленные украинские чиновники потребовали, чтобы их западные партнёры ввели более жёсткие санкции и разорвали практически все экономические связи с Россией, заявив о необходимости «сделать больше», чтобы вывести из строя «военную машину Москвы». Однако, каким бы сюрреалистичным это ни казалось, Украина настаивает на том, что у неё нет другого выбора, кроме как поддерживать свои собственные коммерческие сделки, и выступает за их сохранение. Киев объясняет это тем, что текущие контракты дают определённые рычаги воздействия на Кремль и помогают ограничивать территории, по которым российские военные наносят авиаудары, отмечает автор статьи.

Автор материала подчёркивает, что руководство украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» наряду с высокопоставленными украинскими официальными лицами настаивает на том, что Украина «не может и не должна» закрывать трубопроводы как для того, чтобы претендовать на остаточный доход (хотя сумма, которую платит Москва — если платит вообще, — не является общедоступной информацией), так и потому, что некоторые из европейских сторонников Киева по-прежнему зависят от российской нефти и газа.

В прошлом году Москва отправляла порядка 300 тыс. баррелей нефти в день по трубопроводу «Дружба», который пересекает территорию Украины. По контрактам, заключённым до февраля прошлого года, Россия обязана ежегодно прокачивать около 40 млрд кубометров газа через газотранспортную систему Украины. Нефтепровод «Дружба» не пострадал в ходе военных действий, его работа была остановлена всего на пару дней по техническим причинам. По данным экспертов, в прошлом году через этот трубопровод было поставлено около 80% нефти для крупнейшей венгерской нефтяной компании MOL, а в этом году предполагается транзит в объёме 50-55%. Помимо Венгрии, от нефти, поставляемой через «Дружбу», зависят Чехия и Словакия. Кроме того, в прошлом году Украина заработала около $180 млн на транзитных сборах от «Дружбы», указывает издание.

Газ находится в центре непростых отношений между Россией и Украиной на протяжении десятилетий. В какой-то момент Россия отправила более 80% своего газа через Украину в страны Европы. Россия надеялась обойти Украину, открыв два газопровода через Северное море в Германию. Пока строился второй трубопровод, названный «Северным потоком — 2», украинские официальные лица утверждали, что часть российского газа должна продолжать поступать через Украину — в целях «недопущения вооружённого конфликта», напоминает The Washington Post.

Украинские власти заявляют, что находятся в затруднительном положении, поскольку транзит российских углеводородов приносит Кремлю миллионы долларов. Тем не менее Киеву также нужны деньги, которые он зарабатывает на транзите, и Украина хочет быть надёжным экономическим партнёром европейских стран, часть из которых могут столкнуться с дестабилизирующим ростом цен в случае, если поставки российских энергоресурсов внезапно прекратятся, резюмирует газета The Washington Post.