Bloomberg: в ЕС хотят формально запретить поставки по северной нитке нефтепровода «Дружба»

Запрет на поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу может стать частью 11-го пакета антироссийских санкций ЕС, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, этот шаг будет носить лишь формальный характер, потому что Германия и Польша уже не пользуются нефтепроводом.

В ЕС предложили формально оформить прекращение поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу, пишет Bloomberg. Издание напоминает, что у Берлина и Варшавы сейчас есть право закупать нефть, идущую по северной нитке «Дружбы», но они им не пользуются.

Сейчас такой шаг будет носить, прежде всего, символический характер, пишет Bloomberg. Однако непосредственно само прекращение поставок нефти по «Дружбе» привело к тому, что сразу несколько нефтеперерабатывающих заводов были вынуждены прибегнуть к сложной логистике для получения доступа к альтернативным источникам нефти. Как отмечает издание, минимум один из этих заводов в итоге был вынужден снизить объёмы производства нефтепродуктов.

Bloomberg отмечает, что исключения, позволяющие поставлять нефть по южной ветке «Дружбы», снабжающей Венгрию, Чехию и Словакию, останутся в силе. Как пишет издание, в 2022 году Венгрия, Чехия и Словакия получали по «Дружбе» примерно 290 тыс. баррелей нефти в день, притом что Германия и Польша в прошлом году в среднем получали 480 тыс. баррелей в день.

Предлагаемая отмена послабления для Германии и Польши должна стать частью 11-го пакета антироссийских санкций ЕС, пишет Bloomberg. Чтобы предложение вступило в силу, за него должны проголосовать все страны — члены ЕС. Отмечается, что за введение санкций против северной ветки «Дружбы» выступает Польша, потому что в противном случае Варшаве было бы трудно разорвать контракты о поставке нефти из России. При этом Bloomberg отмечает, что в ЕС не собираются запрещать поставку по «Дружбе» нефти из третьих стран, например из Казахстана.