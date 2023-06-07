Washington Post: в США знали о планах Киева подорвать «Северные потоки» задолго до диверсии

ЦРУ узнало о планах Киева по взрыву газопроводов в Балтийском море за три месяца до проведённой операции, сообщает в эксклюзивной статье The Washington Post. Ключевые элементы полученных разведданных совпадают с выводами немецких следователей и подтверждают версию о причастности к диверсии украинских военных.

Администрация Байдена узнала о планах Киева подорвать газопровод «Северный поток» ещё в июне 2022 года — за три месяца до произошедшей диверсии, пишет The Washington Post. Как рассказывает издание в эксклюзивном материале, деталями готовящейся операции с ЦРУ поделились спецслужбы одного из европейских государств. На сегодняшний день это самые конкретные доказательства, связывающие украинское правительство с диверсией в Балтийском море, которую чиновники из США и других западных стран назвали дерзким и опасным саботажем для подрыва европейской энергетической инфраструктуры.

Доклад европейской разведки был опубликован на платформе Discord — предположительно, бывшим военнослужащим Национальной гвардии США Джеком Тейшейрой, арестованного в этом году по подозрению в публикации секретных документов. Американской газете удалось получить копию доклада от одного из онлайн-друзей Тейшейры. В основу отчёта положена информация, полученная от одного источника на Украине. Знакомые с ситуацией чиновники на условии анонимности сообщили, что в июне ЦРУ поделилось секретными данными с Германией и другими европейскими странами. Крайне подробные детали, включая число диверсантов и их методы, свидетельствую о том, что почти целый год у Запада был повод подозревать Киев в саботаже, отмечается в статье. В последние месяцы такую версию подкрепили обнаруженными немецкими следователями улики, которые поразительным образом схожи с планами Украины по данным европейской разведки.

Официальные должностные лица нескольких стран подтвердили, что опубликованная на Discord сводка разведданных точно соответствует тому, что сообщила ЦРУ европейская разведслужба. The Washington Post согласилась не разглашать название европейской страны и некоторые детали предполагаемого плана по просьбе правительственных чиновников, которые опасаются за безопасность источников и их деятельности. Украинские представители, которые ранее отрицали причастность страны к атаке на «Северные потоки», не ответили на запрос газеты прокомментировать новые сведения. Белый дом и ЦРУ также отказались ответить на вопросы.

Изначально администрация Байдена обвинила в «преднамеренном акте саботажа» Россию, которая якобы хотела с помощью запугивания вынудить европейские страны отказаться от финансовой и военной помощи Украине, а также воздержаться от введения новых санкций. Однако теперь американские чиновники в частном порядке признают, что неопровержимых доказательств причастности Москвы к диверсии нет. При этом в публичных выступлениях они уклоняются от вопросов, кто может нести ответственность за подрыв «Северных потоков». Европейские чиновники из ряда стран закулисно предположили, что за атакой стоит Украина, однако отказываются делать официальные заявления их опасений, что обвинения в адрес Киева подорвут антироссийский альянс.

Из доклада европейской разведки ясно, что диверсанты действовали не самовольно: они отчитывались напрямую главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский был не в курсе о предстоящей операции и мог правдоподобно отрицать причастность страны к атаке на гражданскую инфраструктуру, которая могла вызвать общественное недовольство и поставить под удар поддержку Украины Западом, особенно Германией, которая до начала конфликта закупала половину природного газа из России.

Хотя европейская разведка указывает, что по неизвестным причинам проведение операции было «приостановлено», немецкие следователи находят, что ключевые детали реализованного подрыва «Северных потоков» совпадают с ранее описанным планом. Так, украинский источник рассказал в июне, что шесть военнослужащих сил специального назначения Украины намеревались под чужими именами арендовать лодку, с помощью подводного аппарата погрузиться на дно Балтийского моря, повредить или уничтожить трубопровод и уйти незамеченными. Кроме кислорода группа планировала взять с собой гелий, который рекомендуют использовать при погружениях на большую глубину. По словам знакомого с расследованием чиновника, немецкие следователи на данный момент считают, что шесть человек с поддельными паспортами арендовали в сентябре яхту, вышли в море с территории Германии и заложили взрывчатку, которая повредила трубопровод. Следователи предполагают, что военные были опытными водолазами, потому что взрывчатку заложили на глубине 73 м — по словам экспертов, на такой глубине для поддержания внимания необходим гелий.

В ходе расследования следы взрывчатого вещества на трубопроводе совпали со следами, обнаруженными в кабине яхты «Андромеда», пишет The Washington Post. Следователи выяснили, что через явно подставную компанию в Польше яхту арендовали граждане Украины. Также немецкие органы подозревают, что в саботаже принимал участие по крайней мере один украинец, который сейчас служит в ВСУ. При этом некоторые детали плана, переданного в июне, отличаются от сентябрьской атаки. Так, разведка сообщала, что украинские военнослужащие намеревались подорвать только «Северный поток — 1», не затрагивая более новый трубопровод. Кроме того, диверсанты планировали выдвинуться не из Варнемюнде, где арендовали «Андромеду», а из другого европейского города. Знакомые с докладом чиновники признают, что участников операции могли предупредить о том, что их планы стали известны разведки нескольких стран, и поэтому им пришлось поменять некоторые детали.