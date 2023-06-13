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ABC: в Испании зафиксировали рекордный объём импорта российского СПГ

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В мае Испания импортировала из России рекордные 9663 гигаватт-часа сжиженного природного газа, или 27,8% от общего объёма поставок СПГ в страну, сообщает ABC. Как поясняет издание, несмотря на санкции ЕС, поставки российского голубого топлива сохраняются, поскольку осуществляются они по долгосрочным контрактам.
ABC: в Испании зафиксировали рекордный объём импорта российского СПГ
AP

Газовые компании, работающие в Испании, в мае импортировали из России 9663 гигаватт-часа сжиженного природного газа (СПГ), или 27,8% от общего объёма импорта, что стало новым рекордом с момента начала поставок российского топлива в январе 2018 года, сообщает испанская газета ABC со ссылкой на последний бюллетень энергетической компании Enagas.

Благодаря этому рекордному экспорту Россия почти сместила с первого места Алжир, который поставил в Испанию 28,3% от общего объёма СПГ.

В данных за май бросается в глаза падение экспорта из США до 1964 гигаватт-часов, что составляет всего 5,7% от общего объёма поставок. Это самый низкий за пять лет показатель для страны, которая ещё в марте была крупнейшим экспортёром газа в Испанию.

Третье место заняла Нигерия с 6813 гигаватт-часами, или 19,6% от общего объёма.

Как отмечает издание, хотя ЕС ввёл запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России, закупки газа продолжаются в основном потому, что тут речь идёт об очень долгосрочных контрактах, подписанных частными компаниями, которые в случае несоблюдения договорённостей подвергаются штрафным санкциям. Так, согласно этим договорённостям, им бы пришлось платить за газ, даже если бы они его не потребляли, поясняет ABC.

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источник
ABC.es Испания Европа
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