ABC: в Испании зафиксировали рекордный объём импорта российского СПГ

В мае Испания импортировала из России рекордные 9663 гигаватт-часа сжиженного природного газа, или 27,8% от общего объёма поставок СПГ в страну, сообщает ABC. Как поясняет издание, несмотря на санкции ЕС, поставки российского голубого топлива сохраняются, поскольку осуществляются они по долгосрочным контрактам.

Газовые компании, работающие в Испании, в мае импортировали из России 9663 гигаватт-часа сжиженного природного газа (СПГ), или 27,8% от общего объёма импорта, что стало новым рекордом с момента начала поставок российского топлива в январе 2018 года, сообщает испанская газета ABC со ссылкой на последний бюллетень энергетической компании Enagas.



Благодаря этому рекордному экспорту Россия почти сместила с первого места Алжир, который поставил в Испанию 28,3% от общего объёма СПГ.



В данных за май бросается в глаза падение экспорта из США до 1964 гигаватт-часов, что составляет всего 5,7% от общего объёма поставок. Это самый низкий за пять лет показатель для страны, которая ещё в марте была крупнейшим экспортёром газа в Испанию.



Третье место заняла Нигерия с 6813 гигаватт-часами, или 19,6% от общего объёма.



Как отмечает издание, хотя ЕС ввёл запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России, закупки газа продолжаются в основном потому, что тут речь идёт об очень долгосрочных контрактах, подписанных частными компаниями, которые в случае несоблюдения договорённостей подвергаются штрафным санкциям. Так, согласно этим договорённостям, им бы пришлось платить за газ, даже если бы они его не потребляли, поясняет ABC.