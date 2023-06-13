ABC: в Испании зафиксировали рекордный объём импорта российского СПГ

00:18
Беспилотные грузовики запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня
Беспилотные грузовики КамАЗ запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня, сообщает Минтранс России.
00:15
GFFN: Мбаппе сообщил ПСЖ, что не станет продлевать контракт до 2025 года
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не хочет продлевать контракт с клубом.
00:06
Helsingin Sanomat: ВСУ потеряли три переданных Финляндией БМР Leopard 2R
Украинская армия потеряла минимум три из шести переданных Финляндией бронированных машин разминирования (БМР) Leopard 2R, сообщает Helsingin Sanomat.
23:56
Белый дом: Берлускони тесно работал с США ради укрепления двусторонних отношений
Власти США выражают соболезнования в связи со смертью экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и отмечают его вклад в развитие двусторонних отношений.
23:55
Агент Тикнизяна: известно, что Наир находится в шорт-листе «Реал Сосьедад»
Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев подтвердил интерес клуба «Реал Сосьедад» к своему клиенту.
23:42
Макрон заявил, что украинское контрнаступление продлится несколько недель или месяцев
Наступление ВСУ продлится несколько недель или месяцев. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.
23:36
Левандовски заявил, что не планирует переходить в клуб из Саудовской Аравии
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что не планирует переходить в клуб из Саудовской Аравии.
23:30
Белый дом: США не фиксируют перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию
Соединённые Штаты не фиксируют перемещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссию.
23:20
Сменившая гражданство пловчиха Кирпичникова заявила, что хотела побить рекорд Франции
Сменившая спортивное гражданство пловчиха Анастасия Кирпичникова заявила, что хотела побить рекорд Франции на дистанции 1500 м.
23:19
NOS: нидерландские банки не могут заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях
Около трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не могут отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий.
23:08
Самое высокое здание мира «Бурдж-Халифа» в ОАЭ окрасили в цвета российского флага
Самое высокое здание мира башню «Бурдж-Халифа» в ОАЭ окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.
23:05
Карпин включил Семака, Федотова и Абаскаля в тройку лучших тренеров РПЛ сезона-2022/23
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал трёх лучших тренеров РПЛ сезона-2022/23.
23:00
Белый дом: у США сейчас нет планов по эвакуации американских граждан с Тайваня
США не намерены проводить эвакуацию американских граждан с Тайваня, поскольку нет никаких указаний на то, что ситуация на острове может измениться в ближайшее время.
22:49
Кирби: США мешают деятельности базы Китая на Кубе, которая якобы занимается слежкой
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США принимает меры, направленные на снижение эффективности деятельности базы КНР на Кубе, которая якобы занимается сбором разведывательных данных о США.
22:48
Макрон: Париж наращивает поставки боеприпасов и вооружений Киеву
Франция наращивает поставки боеприпасов и бронетехники Украине.
22:47
Агент Комличенко сообщил, что футболист будет готов к первому сбору «Ростова»
Агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко Александр Клюев рассказал, когда его подопечный восстановится после травмы.
22:40
Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил, что Киев год шёл к разрушению ГЭС
Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК заявил, что киевские власти добивались разрушения Каховской ГЭС на протяжении года, начиная с прошлого лета.
22:31
В Калининграде произошёл пожар в здании на территории бывшего завода «Кварц»
В офисном здании на территории бывшего завода «Кварц» в Калининграде произошёл пожар на площади 1,3 тыс. кв. м.
22:28
RMC Sport: Джеррард возглавит клуб из Саудовской Аравии
Стивен Джеррард может стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии.
22:25
В Белом доме анонсировали скорое объявление о новом пакете военной помощи Украине
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты готовятся в скором времени объявить о новом пакете военной помощи Украине.
22:20
Кирби: двери НАТО остаются открытыми для Киева
США поддерживают политику открытых дверей НАТО, однако вопрос о вступлении Украины в альянс должен быть согласован всеми странами-членами.
22:16
Биржевые цены на газ в Европе снизились до $340
Биржевые цены на газ в Европе на торгах снизились почти на 6%, до отметки ниже $340 за тысячу кубометров.
22:13
Умер олимпийский чемпион по волейболу Зайцев
Чемпион Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР по волейболу Вячеслав Зайцев умер на 71-м году жизни.
22:06
Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил о разрушении из-за наводнения домов старой постройки
Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала РБК заявил, что наводнение привело к разрушению одноэтажных домов старой постройки в Новой Каховке.
22:02
Белый дом: США получили консульский доступ к задержанному в Москве американцу Лику
США получили консульский доступ к задержанному в Москве американцу Трэвису Лику, подозреваемому в сбыте наркотиков.
21:56
Карпин: ничего нормального с нашим судейством не происходит
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил судейство в Российской премьер-лиге в сезоне-2022/23.
21:52
Дуда: поток прибывающих в Польшу украинских граждан увеличился
Поток прибывающих в Польшу граждан Украины увеличился, заявил президент Польши Анджей Дуда.
21:50
ТАСС: два танкера столкнулись на Лене, бензин попал в воду
Два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, из-за чего была повреждена ёмкость почти с 140 тоннами бензина на одном из судов.
21:40
Дуда выразил надежду, что саммит в июне даст «свет в тоннеле» членству Украины в НАТО
Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что июньский саммит НАТО даст «свет в тоннеле» членству Украины в альянсе.
21:39
Трансферная стоимость Роналду упала до €15 млн
Трансферная стоимость нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду упала до €15 млн.
21:31
ЕС пообещал Латинской Америке €10 млрд в обмен на редкоземельные ресурсы
Европейский союз пообещал инвестировать в страны Латинской Америки €10 млрд в обмен на сотрудничество в добыче редкоземельных ресурсов.
21:26
Власти Шебекина: более 2 тысяч домов и квартир повреждено из-за обстрелов
Более 2 тыс. домов и квартир в результате обстрелов ВСУ повреждены в городе Шебекине Белгородской области.
21:23
Reuters: IBA подаст апелляцию в случае, если МОК лишит её признания
Международная боксёрская ассоциация (IBA) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) лишит её признания.
21:11
Глава МИД Приднестровья: в Молдавии действует многолетняя антироссийская стратегия
Глава Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что в Молдавии действует многолетняя антироссийская стратегия, которая создаёт негативный фон.
21:07
Le Parisien: Галтье получит €6 млн компенсации после увольнения из ПСЖ
ПСЖ и Кристоф Галтье ведут переговоры о расторжении контракта.
21:02
Медведев назвал Берлускони настоящим патриотом своей страны
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, который скончался 12 июня на 87-м году жизни, настоящим патриотом своей страны.
21:00
Блинкен: Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины
Запад намерен максимально расширять поддержку контрнаступления Украины и оказывать Киеву долгосрочную помощь.
20:52
Чичерова призвала не осуждать спортсменов, согласившихся на нейтральный флаг
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова призвала не осуждать спортсменов за решение выступать в нейтральном статусе.
20:50
На полигоне в Калининградской области произошёл пожар на площади 350 квадратных метров
Полигон твёрдых бытовых отходов у посёлка Круглово под Калининградом горит на площади 350 кв. м.
20:42
Губернаторы ряда областей Болгарии массово подали в отставку
Заявления об отставке губернаторов областей Болгарии массово поступили в канцелярию правительства страны.
20:38
The Economist: в ВСУ заявили о потере десятков солдат при наступлении в Запорожье
Украинские войска в Запорожье потеряли десятки солдат и значительное количество техники в ходе наступления, сообщает издание The Economist со ссылкой на военный источник в ВСУ.
20:34
Холанд признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23
Нападающий Эрлинг Холанд был признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.
20:26
ICAN: США тайно разместили около 150 ядерных боеголовок на авиабазах в пяти странах Европы
Соединённые Штаты разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе.
20:23
Блинкен заявил, что США не располагают сведениями об ответственных за подрыв Каховской ГЭС
Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что администрация США не располагает дополнительной информацией о том, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС.
20:18
Рогов: длина линии фронта в Запорожской области составляет свыше 150 км
Длина линии фронта в Запорожской области в настоящее время составляет свыше 150 км.
20:17
The Times: клубы АПЛ рассматривают введение ограничения расходов на зарплаты игроков
Клубы Английской премьер-лиги рассматривают введение ограничения расходов на зарплаты игроков.
20:12
Блинкен: США рассчитывают, что Швеция вступит в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе
США рассчитывают, что Швеция до предстоящего в июле саммита НАТО завершит формальный процесс вступления в альянс.
20:07
Блинкен: США не фиксируют поставки КНР оружия России, но обеспокоены передачей технологий
Администрация США не видит свидетельств того, что Китай поставляет России вооружения, но Вашингтон беспокоит передача Москве технологий китайскими компаниями.
20:05
МИД Ирана: Тегеран и Баку ведут переговоры о возобновлении работы посольства
Иран и Азербайджан ведут переговоры о возобновлении работы посольства в Тегеране, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
20:00
L’Équipe: вратарь ПСЖ Рико находится в тяжёлом состоянии
Вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико по-прежнему находится в тяжёлом состоянии.