Politico: Киев давит на Запад, но Брюссель упирается и не намерен включать запрет на российские газопроводы в новый пакет санкций

Несмотря на активное давление со стороны Киева, Евросоюз отказывается включать запрет на российские газопроводы в очередной санкционный пакет, пишет Politico. По информации издания, эта идея не находит поддержки среди европейских стран, которые зависят от сохранения оставшихся поставок голубого топлива из России.

ЕС вряд ли внесёт запрет на импорт трубопроводного газа из России в свой 11-й по счёту пакет антироссийских санкций, даже несмотря на то, что эта тема будет обсуждаться на предстоящем саммите «Большой семёрки», пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Ввести такой запрет предполагалось для того, чтобы такие страны, как Германия и Польша, не смогли возобновить импорт природного газа из России даже в том случае, если изменится международная обстановка.

Однако с этим должны согласиться Германия и Италия, у которых всё ещё есть трубопроводы, ведущие в Россию, даже если объёмы газа, проходящего по ним, сократились почти до нуля, а официальные лица Евросоюза и аналитики заявляют об отсутствии консенсуса среди стран Запада в поддержку этой идеи. Сопротивление со стороны европейских стран, зависящих от сохранения оставшихся поставок газа, слишком велико, и введение такого значительного ограничения в настоящее время не сработает, отмечает автор статьи со ссылкой на источники.

До февраля прошлого года Россия поставляла более 40% газа от всего объёма импортируемого в ЕС газа. По данным аналитического центра Брейгеля, сейчас этот показатель упал менее чем до 8%. На двух крупнейших маршрутах, подводном газопроводе «Северный поток» в Германию и газопроводе «Ямал», проходящем через Польшу, потоки упали до нуля. Транзит по трубопроводам, проходящим через Украину, составляет около четверти от прежнего уровня, и только трубопровод «Турецкий поток» через Чёрное море работает, как и прежде, напоминает Politico.

По словам старшего аналитика компании по изучению рынка ICIS Ауры Сабадуса, страны «Большой семёрки» собираются «обуздать попытки возродить Северный поток», прежде всего, чтобы подавить голоса в Германии и в любых других странах, где «могут быть компании и потребители, которые заинтересованы в возобновлении импорта» российского трубопроводного газа в один прекрасный день. Такие действия могут усилить давление с целью включения трубопроводов в возможный 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, а именно на это надеется Киев, заявляя, что это станет хорошим знаком, поскольку лишит Россию возможности шантажировать Европу, резюмирует Politico.