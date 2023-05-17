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Politico: Киев давит на Запад, но Брюссель упирается и не намерен включать запрет на российские газопроводы в новый пакет санкций

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Несмотря на активное давление со стороны Киева, Евросоюз отказывается включать запрет на российские газопроводы в очередной санкционный пакет, пишет Politico. По информации издания, эта идея не находит поддержки среди европейских стран, которые зависят от сохранения оставшихся поставок голубого топлива из России.
Politico: Киев давит на Запад, но Брюссель упирается и не намерен включать запрет на российские газопроводы в новый пакет санкций
AP
ЕС вряд ли внесёт запрет на импорт трубопроводного газа из России в свой 11-й по счёту пакет антироссийских санкций, даже несмотря на то, что эта тема будет обсуждаться на предстоящем саммите «Большой семёрки», пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Ввести такой запрет предполагалось для того, чтобы такие страны, как Германия и Польша, не смогли возобновить импорт природного газа из России даже в том случае, если изменится международная обстановка.
 
Однако с этим должны согласиться Германия и Италия, у которых всё ещё есть трубопроводы, ведущие в Россию, даже если объёмы газа, проходящего по ним, сократились почти до нуля, а официальные лица Евросоюза и аналитики заявляют об отсутствии консенсуса среди стран Запада в поддержку этой идеи. Сопротивление со стороны европейских стран, зависящих от сохранения оставшихся поставок газа, слишком велико, и введение такого значительного ограничения в настоящее время не сработает, отмечает автор статьи со ссылкой на источники.
 
До февраля прошлого года Россия поставляла более 40% газа от всего объёма импортируемого в ЕС газа. По данным аналитического центра Брейгеля, сейчас этот показатель упал менее чем до 8%. На двух крупнейших маршрутах, подводном газопроводе «Северный поток» в Германию и газопроводе «Ямал», проходящем через Польшу, потоки упали до нуля. Транзит по трубопроводам, проходящим через Украину, составляет около четверти от прежнего уровня, и только трубопровод «Турецкий поток» через Чёрное море работает, как и прежде, напоминает Politico.
 
По словам старшего аналитика компании по изучению рынка ICIS Ауры Сабадуса, страны «Большой семёрки» собираются «обуздать попытки возродить Северный поток», прежде всего, чтобы подавить голоса в Германии и в любых других странах, где «могут быть компании и потребители, которые заинтересованы в возобновлении импорта» российского трубопроводного газа в один прекрасный день. Такие действия могут усилить давление с целью включения трубопроводов в возможный 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, а именно на это надеется Киев, заявляя, что это станет хорошим знаком, поскольку лишит Россию возможности шантажировать Европу, резюмирует Politico.
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Politico США Северная Америка
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