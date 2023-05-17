Politico: Киев давит на Запад, но Брюссель упирается и не намерен включать запрет на российские газопроводы в новый пакет санкций

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SZ: «для нас это вопрос выживания» — эстонцы просят НАТО прислать больше войск Süddeutsche Zeitung
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TN: инфляция вынуждает шведов привыкать питаться дешёвыми продуктами Tidningen Näringslivet
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Global Times: Вашингтон не захочет мира на Украине, пока не ослабит Россию Global Times
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NBC News: в США грозятся отозвать 67 млн автомобилей из-за дефекта подушек безопасности NBC
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FAZ: Эрдоган лидирует, но не побеждает — Турцию, вероятно, ждёт второй тур президентских выборов Frankfurter Allgemeine
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Das Erste: перемирие остаётся в силе — после пяти дней обстрелов Израиль открывает границу с сектором Газа Das Erste
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DWN: на фоне кризиса все начнут толкаться локтями — плану ЕС по совместной закупке газа грозит провал Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Политолог: не стоит отметать заявления Трампа по Украине — кое в чём он всё-таки прав CNN
INFOX.SG
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Глава Ульяновской области встретится с руководством УАЗ на фоне данных о протесте
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских намерен провести встречу с генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) Алексеем Спириным и руководителем профсоюза автозавода на фоне сообщения о протесте работников из-за низких зарплат.
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У Гогличидзе нет вопросов к Карасёву из-за удаления в матче Кубка России с «Краснодаром»
Защитник екатеринбургского «Урала» Лео Гогличидзе не стал ругать судей за их работу на матче второго этапа финала Пути регионов Кубка России по футболу с «Краснодаром».
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В ряде районов Свердловской области чрезвычайная пожароопасность продлится до 21 мая
В отдельных районах Свердловской области чрезвычайная пожароопасность продлится до 21 мая, заявили синоптики Уралгидрометцентра.
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Белый дом: Байден не будет приносить извинения от США за атомные бомбардировки Японии
Американский президент Джо Байден не намерен приносить извинения от США за бомбардировку Хиросимы во время визита в этот японский город, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
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МС забил два безответных мяча «Реалу» в первом тайме матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Английский «Манчестер Сити» обыгрывает испанский «Реал» после первого тайма ответного матча 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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Сборная Канады разгромила Казахстан в матче чемпионата мира по хоккею
Сборная Канады разгромила команду Казахстана в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею 2023 года.
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Силва оформил дубль за 14 минут в полуфинале ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом»
Английский «Манчестер Сити» удвоил преимущество в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с испанским «Реалом».
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Депутаты предложили ввести ресторанный сбор для поддержки участников СВО
Российские парламентарии Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли в Государственную думу законопроект «О ресторанном сборе», который предполагает увеличение дополнительной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
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Роскомнадзор составил протокол на иноагента Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки
Роскомнадзор составил протокол на иностранного агента Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки о её статусе иноагента в материалах в соцсетях.
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Постпредство России: руководство ООН не реагирует на слова Буданова об убийстве русских
Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова об убийстве русских, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку. Об этом заявили в постпредстве России при ООН.
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Силва открыл счёт в матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»
Английский «Манчестер Сити» вышел вперёд в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с испанским «Реалом».
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Анчелотти стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству проведённых матчей
Английский «Манчестер Сити» принимает на своём поле испанский «Реал» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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RT опубликовал видео подготовки новобранцев на полигоне под Марьинкой
Военкор RT Филипп Прокудин пообщался с российскими военными и показал видео подготовки новобранцев на полигоне под Марьинкой.
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Венгерский премьер Орбан пожелал Эрдогану победы во втором туре выборов
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан пожелал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану победы во втором туре выборов.
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Лапочкин: Карасёв поступил правильно, не отменив вторую жёлтую карточку Гогличидзе
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил работу главного арбитра матча второго этапа финала Пути регионов Кубка России по футболу между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом» Сергея Карасёва.
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Klymenko Time: взрывы произошли в Одессе
Взрывы произошли в Одессе, сообщает Klymenko Time. Как отмечает Telegram-канал издания, в регионе объявлена воздушная тревога.
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Советник врио главы ДНР Гагин заявил о выравнивании ситуации на флангах Артёмовска
Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ситуация на флангах Артёмовска (Бахмут) выровнялась.
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Кордоба признан лучшим игроком матча Кубка России «Краснодар» — «Урал»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим игроком матча Пути регионов Кубка России с «Уралом».
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Баженов назвал закономерным выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов заявил, что «Краснодар» заслужил выход в суперфинал Кубка России по футболу сезона-2022/23.
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В Белом доме не могут ответить, началось ли наступление украинских военных
Белый дом не может сказать, началось наступление украинских военных или нет. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что позволит Киеву делать такие заявления.
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Романо: Мане не планирует покидать «Баварию»
Нападающий «Баварии» Садио Мане не планирует покидать клуб в летнее трансферное окно.
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В экспедициях «Зелёной Арктики» примут участие 84 волонтёра в 2023 году
В экспедициях «Зелёной Арктики» в 2023 году примут участие 84 волонтёра из 32 регионов России, а также из Казахстана и Киргизии.
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Молдавские фермеры заявили о готовности начать бессрочный протест с 7 июня
Пресс-служба ассоциации «Сила фермеров» заявила, что молдавские фермеры заявили о готовности начать бессрочный протест с 7 июня, если молдавское правительство не окажет им помощь и не запретит импорт украинского зерна.
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«Салават Юлаев» имеет задолженность по зарплате перед хоккеистами за три месяца
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сообщили, что уфимский «Салават Юлаев» будет должен в ближайшее время рассчитаться перед своими хоккеистами по задолженностям по зарплате.
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Международный фестиваль театров кукол откроется 18 мая в Подмосковье
Международный фестиваль театров кукол пройдёт в Московской области с 18 по 22 мая. Он стартует показами спектаклей «Человек в футляре» и «Майская ночь».
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ЦБ России спрогнозировал повышение годовой инфляции с мая
Центробанк России опубликовал информационно-аналитический комментарий, в котором говорится, что с мая в стране ожидается повышение годовой инфляции.
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В Таиланде 21 россиянин пострадал в результате аварии с катером у берегов Пхукета
В Таиланде 21 россиянин получил травмы разной степени тяжести в результате аварии катера у берегов острова Пхукет, сообщили в администрации провинции.
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ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России по футболу
Стало известно, с кем сыграет ЦСКА в суперфинале Кубка России по футболу.
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«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России по футболу
«Краснодар» нанёс поражение «Уралу» в матче Пути регионов Кубка России.
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Режиссёр Светлов рассказал о работе со Станиславом Дужниковым
Режиссёр Роман Светлов рассказал о работе с актёром Станиславом Дужниковым, который отмечает день рождения 17 мая.
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Врач Хачирова отметила роль правильного питания в борьбе с гипертонией
Диетолог-кардиолог Асият Хачирова заявила, что правильное питание поможет бороться с высоким давлением.
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МО России: ракетой «Кинжал» 16 мая в Киеве уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot
В Минобороны России заявили, что, по подтверждённым данным, 16 мая в Киеве ракетой «Кинжал» были уничтожены пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.
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Васильев считает справедливой расстановку российских пар на Олимпиаде в Пекине
Главный тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию оценил выступление российских пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
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В подмосковном Ступине отремонтируют Дворец культуры
В Ступине проведут работы по капитальному ремонту Дворца культуры. Обновление проводится по программе «Культура Подмосковья» на 2021—2024 годы и муниципальной программе «Культура».
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В Подмосковье отремонтируют 1,4 тысячи дорог в 2023 году
В Московской области планируют отремонтировать почти 1,4 тыс. дорог в 2023 году, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
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В Нижегородской области более 85 тысяч человек прошли диспансеризацию с начала года
В Нижегородской области более 85 тыс. жителей прошли диспансеризацию в январе — апреле 2023 года, что более чем в два с половиной раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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Вирусолог Альтштейн: энцефалит начинается с высокой температуры
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о симптомах энцефалита.
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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожила под Киевом важные, но уязвимые цели
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что российская сторона ракетными ударами уничтожила под Киевом важные и уязвимые цели.
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Васильева не удивило решение Бойковой и Козловского уйти к Тутберидзе
Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев считает правильным решение Александры Бойковой и Дмитрия Козловского о переходе в группу Этери Тутберидзе.
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МИД России дал дипломатам США и Британии разъяснения по посещению Кара-Мурзы
Российский МИД дал разъяснения британским и американским дипломатам о возможности посещения Владимира Кара-Мурзы*, который был осуждён в России на 25 лет за госизмену и распространение фейков про российскую армию.
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Кордоба сравнялся с Писарским по забитым мячам в Кубке России
Нападающий «Краснодара» отметился забитым мячом в матче Кубка России с «Уралом».
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«Краснодар» забил второй мяч «Уралу» в матче Пути регионов Кубка России
«Краснодар» вышел вперёд в матче Пути регионов Кубка России с «Уралом».
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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в трёх украинских регионах.
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Жителя Минска приговорили к колонии за намерение участвовать в боях на стороне ВСУ
Белорусский суд приговорил жителя Минска к четырём годам колонии за намерение участвовать в военных действиях на украинской территории на стороне боевиков ВСУ.
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Захарова назвала цинизмом заявленную на G7 в Хиросиме тему «ядерной угрозы» России
Тема «ядерной угрозы» со стороны России, заявленная на предстоящем саммите G7 в Хиросиме, это издевательство над здравым смыслом и цинизм США, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
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Бензема выйдет в стартовом составе на ответный матч 1/2 финала ЛЧ с «Манчестер Сити»
Стал известен стартовый состав «Реала» и «Манчестер Сити» на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов.
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Todofichajes: Рамос принял решение покинуть ПСЖ
Защитник ПСЖ Серхио Рамос принял решение покинуть французский клуб по окончании сезона.
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Васильев не жалеет, что прекратил работу с Москвиной
Тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию Олег Васильев считает, что поступил правильно, прекратив работу с Тамарой Москвиной в тот момент, когда в школе появилось большое количество талантливых фигуристов.
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Кадыров сообщил, что его скакун Зазу вернулся в Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его скакун Зазу, ранее пропавший в Европе, вернулся в республику.
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Васильева беспокоит запрет фигуристам сборной Белоруссии выступать на турнирах ISU
Олимпийский чемпион Олег Васильев рассказал о своей работе на посту главного тренера сборной Белоруссии по фигурному катанию.