WSJ: немецкие следователи изучают улики о причастности Польши к подрыву «Северных потоков»

Немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве центра логистики и финансирования атак на «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщает The Wall Street Journal. По данным следователей, яхта «Андромеда», которую подозревают в причастности к диверсии, предположительно, заходила в территориальные воды Польши.

Немецкие следователи изучают улики, указывающие на то, что подорвавшие «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» диверсанты использовали Польшу в качестве оперативной базы, сообщает The Wall Street Journal.

В ходе расследования Федеральному ведомству уголовной полиции Германии удалось полностью восстановить двухнедельный путь яхты «Андромеда», которую подозревают в причастности к подрыву. По данным немецких следователей, яхта вышла из порта на датском острое Кристиансё, затем — до того, как подойти к местам, в которых произошли взрывы, — она, предположительно, заходила в территориальные воды Польши.

Однако на данный момент нельзя точно сказать, «достигла ли яхта побережья Польши или сблизилась с другим судном в её территориальных водах». Как отмечает WSJ, некоторые улики указывают на то, что «Польша была центром материально-технического обеспечения и финансирования» диверсии.

По данным газеты, следователи выясняют, почему яхта была арендована при посредничестве турагентства в Варшаве, которое может входить в сеть принадлежащих украинцам компаний, по предположениям, связанных с украинской разведкой. Это зарегистрированное в Польше туристическое агентство Feeria Lwowa в предыдущие годы практически бездействовало. Согласно декларации компании, Feeria Lwowa заявляла о сравнительно небольшом доходе или его отсутствии в предыдущие годы и только об одном сотруднике, прежде чем она получила около $3,5 млн дохода в 2020 году, когда туризм фактически остановился из-за коронавирусных ограничений.

В ходе расследования специалисты получили доступ к «Андромеде», которую вернули немытой, что позволило обнаружить на борту следы взрывчатки, образцы ДНК и отпечатки пальцев. Теперь следователи выясняют, принадлежит ли найденная ДНК некоему идентифицированному ими ранее украинскому военнослужащему.

По словам людей, знакомых с ходом расследования, все последние сведения «всё сильнее укрепили следователей во мнении, что за диверсией стоят украинцы», при этом они также изучают, «могла ли территория Польши быть использована для атаки». Источники также сообщают, что на белом фургоне, который мог использоваться для снабжения экипажа яхты, были польские номерные знаки.

Пресс-секретарь федерального генерального прокурора Германии, который ведёт расследование, отказалась его комментировать. А другие немецкие чиновники, знакомые с ходом расследования, заявили, что у них нет доказательств причастности правительства Польши к диверсии.

«Я могу заверить вас, что ни одно польское учреждение не вовлечено в эту историю, и это не государственное дело», — прокомментировал вопрос высокопоставленный польский чиновник в сфере национальной безопасности, добавив, что «не может исключить, что в этом деле замешана какая-то польская компания или что-то ещё». Ещё один источник в правительстве Польши отметил, что собственное расследование Варшавы пока не смогло установить подозреваемых.

WSJ полагает, что расследование может обострить напряжённость в НАТО и отношения между Польшей и Германией. Официальные представители обеих стран заявили, что Варшава оставалась в неведении относительно расследования передвижений яхты «Андромеда» и её экипажа и узнала о нём лишь из сообщений СМИ.