Expressen: «изменений не ждите» — Эрдоган призвал Стокгольм не надеяться на смену позиции Анкары по вступлению Швеции в НАТО

Швеции не следует ожидать каких-либо изменений в позиции Анкары по отношению к заявке скандинавской страны о членстве в НАТО в преддверии июльского саммита военного блока в Вильнюсе, сообщает Expressen со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путь к членству Швеции в Североатлантическом альянсе ещё долог, а до «решаюшего» саммита НАТО в Вильнюсе осталось всего несколько недель. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возражает против демонстраций на улицах Стокгольма с участием лиц, которых Анкара считает «террористами», и требует, чтобы шведская полиция усилила давление на РПК, пишет Expressen.

По мнению турецкого лидера, Швеция должна в первую очередь внести свой вклад в борьбу с террористическими организациями. Заявление Эрдогана совпало по времени с первой встречей представителей двух стран после турецких выборов. Газета напоминает, что в настоящее время на встрече в Анкаре находится шведская делегация, в которой также принимают участие представители Финляндии и НАТО. Сигналы из Анкары явно беспокоят шведское правительство, которое поставило всё на то, что Швеция приедет на встречу в Вильнюсе в июле.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в последние недели совершал частые поездки в различные страны НАТО, и сигналы, которые получило шведское правительство, в том числе и от Соединённых Штатов, заставили кабмин скандинавского королевства высоко оценить свои шансы. Не далее как на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон ожидает, что Турция примет Швецию в НАТО не позднее июльского саммита, пишет Expressen.

Тем не менее теперь от недавно переизбранного президента Турции поступают сигналы, свидетельствующие о совсем другом направлении в этом вопросе. Кроме того, Венгрия также не ратифицировала заявку Швеции в НАТО, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью турецкому государственному информационному агентству Anatolia о том, что венгры поддерживают членство Швеции, но этот вопрос пока откладывается, указывает издание.

Венгрия и Турция держат друг друга в курсе происходящего. «Мы договорились взаимно информировать друг друга о возможных будущих шагах в отношении этого в обеих наших странах», — приводит слова Сийярто Анатолии газета Expressen.