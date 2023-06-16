Наступление ВСУ и долгосрочная поддержка Украины — CNA о приоритетах министров обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе

В ходе заседания в Брюсселе министры обороны стран НАТО обсудят выделение долгосрочной военной помощи Украине и будущее отношений Североатлантического альянса со страной, сообщает CNA. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поддержка Украины Западом имеет важное значение на поле боя.

Глава НАТО подчёркивает необходимость обеспечить Украине достаточное количество оружия для ведения карательного контрнаступления против России.

Министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников Америки постараться и предоставить Киеву больше оружия и боеприпасов для борьбы с российским вторжением. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал этот призыв, заявив, что поддержка Украины Западом имеет значение на поле боя. Министры обороны стран НАТО встретились в Брюсселе, чтобы обсудить будущие отношения блока с Украиной.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Украина может освободить оккупированные земли благодаря мужеству, храбрости и навыкам украинских солдат. Но это также подчёркивает и демонстрирует, что поддержка, которую союзники по НАТО оказывают Украине уже много месяцев, действительно имеет значение на поле боя, пока мы с вами говорим.

Встреча НАТО также проходит в преддверии саммита, который состоится в следующем месяце в Литве, где президент США Джо Байден и его коллеги соберутся, для того чтобы продемонстрировать символическую поддержку Украины.

С нами на связь с подробностями из Брюсселя выходит Алекс Кадие. Алекс, каких основных результатов мы ожидаем от этих встреч НАТО?

АЛЕКС КАДИЕ, корреспондент CNA: Прежде всего это наблюдение за украинским контрнаступлением, на котором в данный момент сосредоточены союзники по НАТО, —

это то, за чем они пристально следят, — а также всё, что из этого вытекает: долгосрочная поддержка в адрес Украины во время контрнаступления. Как вы уже отметили, генеральный секретарь НАТО заявил, что оружие альянса имеет значение, поддержка альянса имеет значение. И это будет одним из основных приоритетов.

Как мы слышали от Йенса Столтенберга, НАТО представит рассчитанный на несколько лет пакет поддержки Украины, чтобы убедиться, что альянс будет поддерживать оборону страны и её вооружённые силы в долгосрочной перспективе. Это один из приоритетов министров обороны.

Есть и некоторые второстепенные вопросы. Как вы отметили, альянс планирует провести саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе в июле, примерно через месяц. Важный вопрос, сможет ли Владимир Зелинский принять в нём участие. Кроме того, украинцы активно настаивают на членстве в НАТО, но пока альянс не даёт никаких гарантий. И последний вопрос — членство Швеции в НАТО, долгожданное членство в НАТО. Продолжатся дискуссии вокруг этого вопроса. Турция всё ещё занимает жёсткую позицию, утверждая, что пока Стокгольм допускает антитурецкие протесты в Швеции, там не позволят ей вступить в альянс.

Всё это основные пункты повестки дня встречи министров обороны здесь в штаб-квартире НАТО.

Дата выхода в эфир 15 июля 2023 года.