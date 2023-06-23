Бонусами уже на заманишь — WT о кризисной ситуации с набором новобранцев в армию США

Американская молодёжь всё неохотнее вступает в ряды Вооружённых сил США, пишет The Washington Times. В борьбе за рабочую силу бизнес стал предлагать аналогичное материальное стимулирование, вследствие чего армия США рискует потерять тысячи новобранцев. Масла в огонь подливают и внутренние проблемы в армии.

Вооружённые силы США отчаянно пытаются привлечь новобранцев и удержать их в рядах армии, сообщает The Washington Times. Однако конкуренты поджидают их на каждом шагу, в частности — американские сети ресторанов быстрого питания и не только.

«...Любое другое место, куда молодые люди могут пойти работать вместо армии, потому что теперь они предлагают то же стимулирование, что и мы», — заявил командир батальона рекрутского набора и удержания Национальной гвардии штата Невада сержант-майор Марко Иренце.

Изданию удалось опросить и других представителей Национальной гвардии США и получить комментарий о проблеме набора рекрутов в вооружённые силы. Они указали на то, что страна сейчас переживает наихудший кризис привлечения новобранцев с 1973 года, когда было принято решение о переходе на полностью добровольную основу комплектования армии.

Издание The Washington Times также приводит официальные данные, представленные в конгресс США. Так, самый большой недобор ожидается в сухопутных войсках и ВВС — около 10 тыс. военнослужащих. ВМФ предположительно наберёт на 6 тыс. человек меньше запланированного. Злая участь может обойти лишь корпус морской пехоты.

Вышеупомянутые виды вооружённых сил всегда славились бонусами, предоставляемыми при поступлении на службу, отмечает издание. Однако сегодня они становятся не такими привлекательными, так как бизнес, так же остро нуждающийся в рабочей силе из-за восстановления экономики после пандемии, предлагает то же самое.

«Мы были единственными... кто говорил: «Хэй, мы заплатим за твоё обучение», — говорит сержант-майор Джон Фоли. — Теперь большинство организаций, многие компании предлагают то же самое».

Кризис развернулся в «деликатный» для Национальной гвардии момент. Как пишет The Washington Times, за последнее время некоторые формирования оказывались участниками громких политических скандалов, связанных с утечкой чувствительной информации, неподчинением министерству обороны, что привело к массовым увольнениям. По мнению некоторых экспертов, это так же могло усугубить проблемы с набором и удержанием новобранцев в ВС США, отвернув молодёжь от идеи вступить в ряды армии.

Издание рассказывает о мерах, которые Нацгвардия уже принимает для более активного привлечения новобранцев: офицеры посещают школы и другие учебные заведения, рассказывают о тех преимуществах, которые может дать служба в армии молодым людям.

«Мы столкнулись с серьёзной конкуренцией... Мы предлагаем отличное материальное стимулирование, бонусы и подготовку, которая в будущем может помочь обосноваться в гражданской компании или получить связи в ней», — говорит старший мастер-сержант Крис Перец из Нацгвардии Вашингтона.

Однако есть и те, кто предлагают кардинально изменить всю систему набора, отмечает The Washington Times. В частности, Пентагону предлагают объединить огромную сеть подразделений по набору рекрутов, где каждая служба занимается набором самостоятельно, в одно формирование, способное координировать набор для всех родов войск. Сэкономленные в результате таких реноваций средства предлагается направить на работу с обществом, рекламные кампании и экспериментальные программы, которые могут помочь ВС США выстоять в схватке с бизнесом за молодёжь.