Insider: рядовые американцы всё меньше поддерживают военную помощь Украине

Как показывают опросы, за продолжение военной помощи Киеву выступает всё меньшее количество американцев. Согласно новым данным, Украина сейчас не является главным внешнеполитическим приоритетом для рядовых американских избирателей, в то время как получившие большинство в палате представителей политики из Республиканской партии также заявляют о намерении сократить масштабы оказываемой помощи, пишет Insider.

Результаты недавнего опроса, проведённого компанией Morning Consult, свидетельствуют о том, что Украина не является главным внешнеполитическим приоритетом для избирателей в США, сообщает Insider. Согласно этим данным, конфликт на Украине занимает шестое место в списке приоритетов внешней политики среди сторонников Демократической партии и 10-е место — среди республиканцев, которые по итогам выборов получают незначительное большинство в палате представителей конгресса США.



Эти новые данные перекликаются с результатами других недавних опросов, которые показали, что среди американцев сокращается число сторонников продолжения оказания помощи Киеву в тех же масштабах, как и ранее, поясняется в статье. При этом представители республиканцев в палате представителей уже заявляли о том, что они намерены сократить американскую помощь для Украины.



Опрос также показал, что среди избирателей США существуют партийные расхождения в отношении главных внешнеполитических приоритетов и по другим вопросам. В частности, проблемы, связанные с глобальным изменением климата, являются главным внешнеполитическим приоритетом для сторонников демократов, в то время как проблема нелегальной иммиграции является приоритетом номер один для сторонников республиканцев, пишет Insider.



Между тем опросы, которые проходили после начала российской спецоперации на Украине, говорили о том, что американские избиратели тогда активно поддерживали предоставление масштабной помощи Киеву, отмечается в статье. За прошедший период США обеспечили Киеву значительную поддержку, особенно после того, как во главе Белого дома стал президент Джо Байден: его администрация уже выделила около $20 млрд на помощь в сфере безопасности.



Однако с наступлением зимы украинским силам придётся сложнее, предупреждают наблюдатели. В то время как этот затянувшийся конфликт, который продолжается уже десятый месяц, привёл к серьёзным экономическим последствиям в разных странах, подстегнув инфляцию и цены на энергоносители, констатирует Insider.



Ранее в этом месяце администрация Байдена запросила у конгресса выделить дополнительную помощь Украине в размере $37,7 млрд, надеясь реализовать эту инициативу до того, как демократы окончательно потеряют контроль над палатой представителей, говорится в статье. Новое республиканское большинство уже дало понять, что не намерено и дальше поддерживать масштабные программы помощи Киеву.



В частности, лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, который, как многие ожидают, вскоре возьмёт на себя роль спикера, в прошлом месяце заявил, что конгресс не должен предоставлять Украине «карт-бланш», призвав проявить больше ответственности при рассмотрении этого вопроса.



В свою очередь, член палаты представителей от штата Техас Майкл Маккол, главный республиканец в комитете по иностранным делам, заявил недавно в телеинтервью, что Республиканская партия будет обеспечивать «более тщательный надзор, прозрачность и подотчётность» в том, что касается выделения помощи Киеву. «Мы не собираемся выписывать карт-бланш. Ослабляет ли это нашу волю помогать украинскому народу в его борьбе? Нет. Но мы собираемся делать это ответственно», — подчеркнул Маккол.



Ещё один член палаты представителей от штата Огайо Майк Тёрнер, главный республиканец в комитете по разведке, также недавно выразил сомнения в том, что американские парламентарии должны поддерживать инициативу демократов о предоставлении $40 млрд на эти цели, говорится в статье.