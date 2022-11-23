Defense News: в США задумались о многолетних контрактах на закупку боеприпасов для Украины

Конгресс США может предоставить Пентагону полномочия по заключению многолетних контрактов для закупки большого количества боеприпасов для передачи их на Украину, сообщает Defense News. По словам помощника министра обороны по закупкам и логистике Дуга Буша, в рамках многолетних контрактов, скорее всего, будут закупаться те вооружения, которые уже производятся в больших объёмах: управляемые снаряды GMLRS для реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS и ракеты для зенитного комплекса Patriot.

Командование армии США рассматривает вопрос о том, какие программы вооружений являются наиболее оптимальными для закупок в рамках многолетних контрактов, если Конгресс предоставит министерству обороны полномочия по пополнению запасов, направляемых на Украину, пишет Defense News.

Двухпартийный законопроект, внесённый в Сенат, предусматривает передачу Пентагону полномочий по заключению многолетних контрактов для закупки большого количества важнейших боеприпасов для передачи их Украине и пополнения запасов США.

Как сообщил помощник министра обороны по закупкам и логистике Дуг Буш, в рамках многолетних контрактов, скорее всего, будут закупаться те вооружения, которые уже производятся в больших объёмах.

По его словам, наиболее вероятными кандидатами на закупки в рамках многолетних контрактов являются управляемые снаряды GMLRS для реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS и ракеты для зенитного комплекса Patriot.

«Это было бы необычно для армии, но в этих обстоятельствах это может стать хорошей идеей. Мы всё ещё работаем над этим, и всё, что мы делаем, потребует специального одобрения Конгресса», — отметил Буш.

«Большое преимущество многолетних контрактов обычно заключается в том, что вы экономите много денег, стабилизируете производственную базу и поставщиков, — отметил Буш — Недостаток многолетних контрактов в том, что вы не обладаете большой гибкостью из года в год».