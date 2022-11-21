CNN: догнать Россию и Китай — вице-адмирал США объяснил необходимость срочной разработки гиперзвукового оружия

До недавнего времени у США не было необходимости в создании гиперзвукового оружия, но Россия и Китай являются «движущей силой» американских разработок, передаёт CNN со ссылкой на слова вице-адмирала Джонни Вулфа. Он также прокомментировал ряд провальных испытаний США в области этих передовых технологий, призвав не бояться неудач, а учиться на них.

Директор программы стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф заявил, что Пентагон стремится ускорить темпы разработки гиперзвукового оружия, так как к этому его подталкивают Китай и Россия, сообщает CNN.

«До недавнего времени у нас не было реальной причины для разработки этой технологии и внедрения её в системы вооружения. В этом не было необходимости. Сейчас она есть, и мы ощущаем срочную необходимость наверстать упущенное», — отметил Вулф.

Вулф признал, что Китай и Россия разработали оружие, которого нет у США, в связи с чем вице-адмирал назвал страны «движущей силой» американских разработок. В частности, как отмечается на сайте телеканала, Россия разместила свои гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на Украине, что стало, возможно, первым случаем применения такого оружия в военных действиях. А во время испытаний в прошлом году китайская гиперзвуковая ракета облетела всю планету, прежде чем поразить цель.

Для того чтобы избежать отставания, Министерство обороны намерено увеличить темпы испытаний и исследований. Пентагон запросил $4,7 млрд на гиперзвуковые исследования в следующем финансовом году, по сравнению с $3,8 млрд в этом. По данным CNN, США разрабатывают целый ряд различных программ гиперзвукового оружия, однако ряд неудачных испытаний уже привёл к провалу некоторых из программ.

Военно-воздушные силы США провели успешные испытания своего оружия быстрого реагирования, но это произошло только после трёх неудачных испытаний подряд. Программа создания универсальной управляемой манёвренной планирующей гиперзвуковой боеголовки Common-Hypersonic Glide Body также потерпела неудачу во время первого испытания всей системы.

Однако Вулф призывает не бояться неудач и не считать «неудачу» постыдным словом, учитывая, что речь идёт о новейших технологиях.

«Каждое испытание — это возможность учиться, независимо от конечного результата. Я думаю, что неудачи — это часть процесса. Когда речь идёт о передовых технологиях и о том, как быстро передать что-то в руки солдат, необходимо принять тот факт, что для этого придётся рисковать», — добавил вице-адмирал.

Как отмечает CNN, армия США планирует принять на вооружение гиперзвуковое оружие большой дальности уже в следующем году.

Директор по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Том Карако заявил, что США поставили перед собой цель догнать Россию и Китай. Вместе с тем он отмечает, что Вашингтон делает это не только потому, что гиперзвуковые ракеты есть у Москвы и Пекина, но и для собственных «особых военных нужд».

«Нужна непредсказуемость, а не только скорость. Баллистические ракеты дадут скорость, но именно гиперзвуковые планеры и воздушно-реактивные двигатели сочетают скорость с манёвренностью», — добавил Карако.