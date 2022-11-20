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Bloomberg: Риши Сунак пообещал Украине системы ПВО и оружие против БПЛА

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершил свою первую в этой должности поездку в Киев, сообщает Bloomberg. Там он, в частности, пообещал Украине поставить системы ПВО и оружие, способное уничтожать беспилотные летательные аппараты.
Bloomberg: Риши Сунак пообещал Украине системы ПВО и оружие против БПЛА
AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев впервые с тех пор, как получил этот пост, пишет Bloomberg. Там он пообещал, что Лондон передаст Украине системы ПВО на сумму $59 млн.

 
«Мы сегодня поставляем новые системы противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для уничтожения беспилотников. И мы наращиваем гуманитарную помощь перед холодной тяжёлой зимой», — заявил он.
 
Новый пакет помощи включает в себя 125 зенитных установок и технологии по противостоянию беспилотникам, десятки радаров и электронное военное оборудование. «С такими друзьями, как вы, рядом мы уверены в нашей победе. Обе наши страны знают, что значит бороться за свободу», — заявил президент Украины Зеленский.
 
Президент Украины также рассказал своему коллеге, что почти половина всей энергетической инфраструктуры страны была разрушена. Украинские лидеры неоднократно обращались к союзникам с просьбой о помощи в наращивании их противовоздушной обороны.
 
Кроме того, Зеленский отметил, что Украина могла бы больше электроэнергии экспортировать в Европу, но разрушаются их взаимосвязи. «Каждый удар по украинской энергетике — это удар по энергобезопасности всего континента», — заявил Зеленский.
 
Риши Сунак, в свою очередь, заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца, в том числе в процессе восстановления страны, пишет Bloomberg. «Только в этом году мы предоставили военной помощи на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, и в следующем году мы сделаем то же самое», — заявил премьер-министр Великобритании.

 

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Bloomberg США Северная Америка
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