Independent: глава Пентагона пытается предупредить разногласия с союзниками США из-за утечки документов — но обстановка остаётся напряжённой

Масштабная утечка секретных документов минобороны США обострила обстановку в клубе друзей Киева, пишет британская The Independent. По информации издания, в минувшую пятницу глава ведомства Ллойд Остин попытался пресечь разногласия с союзниками Вашингтона — однако утечка несомненно вызвало у многих из них серьёзные опасения.

Министр обороны США Ллойд Остин в минувшую пятницу в ходе состоявшейся на американской авиабазе Рамштайн в Германии заседания контактной группы Вашингтона по поддержке Украины предпринял попытку предотвратить разногласия между США и их союзниками в связи с утечкой секретных документов Пентагона, пишет The Independent.

По информации британского издания, в своей вступительной речи Остин решил сразу же затронуть этот сложный вопрос напрямую, признав, что остальные страны внимательно следили за развитием событий после утечки. «Я воспринимаю эту проблему со всей серьёзностью, — и мы будем продолжать поддерживать тесное и уважительное сотрудничество с нашими глубоко уважаемыми союзниками и партнёрами», — заверил глава Пентагона, выступая в начале заседания, которое продолжалось весь день.

Как подчёркивает обозреватель The Independent, такой шаг со стороны министра обороны США лишь подчеркнул серьёзность ситуации с утечкой: многие из обнародованных документов содержали подробную информацию о положении дел на Украине и о процессе доставки Киеву вооружений и прочего военного оборудования, то есть — по вопросам, в которые непосредственно вовлечены министерства обороны многих партнёров США.

Остин также отметил, что обсудил утечку с союзниками — и был «поражён вашей солидарностью и готовностью решительно отвергать попытки посеять среди нас раскол», цитирует чиновника The Independent. «И мы ничему не позволим расколоть наше единство», — заключил глава Пентагона.

Как напоминает журналист The Independent, пятничное заседание контактной группы по Украине ознаменовало годовщину с момента её создания и стало одиннадцатым по счёту. Входящие в эту структуру страны обещали поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», однако утечка документов теперь вызывает у них самые разные опасения: одни члены группы, вероятно, будут впредь побаиваться передавать Вашингтону разведданные и прочую информацию, опасаясь, что она в итоге будет обнародована, а другие, по-видимому, станут волноваться, что США сами начнут «закручивать гайки» в плане обмена сведениями разведслужб о ходе военных действий, в результате чего их собственная осведомлённость снизится, разъясняет автор. При этом напряжённая обстановка внутри альянса союзников Украины сложилась в крайне неудобный момент, ведь Киев продолжает готовиться к своему весеннему контрнаступлению, подчёркивает он.

И Остин, и его коллеги до сих пор неизменно заявляли, что утечка не посеяла вражду между Вашингтоном и его союзниками, говорится в материале The Independent. Вместе с тем, столь «поразительное» нарушение секретности вне всяких сомнений вызвало во многих странах беспокойство, а также вновь поставило под сомнение способность Америки достаточно тщательно оберегать свои секреты, констатирует обозреватель британского издания.

Обвинения в связи с публикацией секретных документов были предъявлены рядовому авиации первого класса Джеку Тейшейре, который служит в рядах Национальной гвардии штата Массачусетс, пишет The Independent. Тейшейра занимал должность специалиста по информационным технологиям и имел допуск к секретной информации высшего уровня. По информации The Independent, представители ВВС США на этой неделе заявили, что проводят расследование с целью установить, каким образом военнослужащий такого низкого звания смог получить, а затем распространить сотни засекреченных документов.