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Spiegel: «мы не в первых рядах» — Писториус выразил скептицизм по поводу участия Германии в «коалиции по истребителям»

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Правительство Германии сохраняет осторожность в отношении поставок истребителей на Украину, пишет Der Spiegel. Министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин не является частью международной «коалиции по истребителям» F-16 для Украины, поскольку не располагает ими. По его словам, в этом вопросе Германия «не в первых рядах». Он подчеркнул, что в настоящий момент Берлин сосредоточен на поставках танков, бронетанковой техники и средств противовоздушной обороны.
Spiegel: «мы не в первых рядах» — Писториус выразил скептицизм по поводу участия Германии в «коалиции по истребителям»
AP

Украина по-прежнему надеется, что Германия примет участие в международной «коалиции по истребителям». Однако Берлин сохраняет осторожность. «На данный момент мы не в первых рядах, — заявил министр обороны Борис Писториус в кулуарах мероприятия Социал-демократической партии Германии в Аурихе. — Мы не входим в коалицию, потому что у нас нет истребителей F-16». Бундесвер летает на истребителях Eurofighter и Tornado, пишет Der Spiegel.

Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее дал понять, что рассчитывает на участие Германии в коалиции — даже если у Германии нет самолётов F-16. «Мы будем рады, если Германия присоединится к этой коалиции», — заявил он в беседе с немецкими журналистами. По его словам, некоторые страны уже приняли решение о поставке истребителей. «И это будет не только F-16», — отметил Ермак.
 
В мае несколько европейских стран заявили о готовности начать обучение украинских пилотов полётам на американских истребителях F-16, широко используемых в НАТО. Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания, США поддерживают проект. Решение о поставках истребителей пока не принято. «Мы надеемся, что обучение начнётся очень скоро, и что первые истребители будут поставлены сразу после его завершения», — заявил Ермак.
 
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник повторил в минувшие выходные своё требование поставить Киеву немецкие истребители Eurofighter. «Украинцы призывают наших партнёров на Западе, в первую очередь Германию, массово увеличить необходимую военную помощь прямо сейчас», — подчеркнул Мельник. Мельник совсем недавно занимал пост заместителя министра иностранных дел, а несколько дней назад был назначен послом в Бразилии.
 
Канцлер Германии Олаф Шольц с самого начала относился к «коалиции по истребителям» с осторожностью. В четверг в Бундестаге он подтвердил, что в вопросе поставок оружия Германия сконцентрируется на боевых бронированных машинах, зенитных системах, артиллерии и необходимых боеприпасах. По его словам, Германия поставляет Украине именно то, в чем она больше всего нуждается в ходе продолжающегося контрнаступления.
 
На выходных аналогичное заявление сделал и Писториус. «Мы были экспертами по поставкам танков и бронетанковой техники, являемся экспертами по противовоздушной обороне, которая по-прежнему имеет огромное значение», — заявил Писториус. Лидер СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия является одним из крупнейших сторонников Украины. Также он упомянул танки и зенитно-ракетные комплексы: «Это то, на чём мы сосредоточены». В этой связи, по его словам, вопрос поставок истребителей «не является предметом нынешней дискуссии» для Германии, передаёт Der Spiegel.
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