Вооружённые силы Швеции намерены обучить украинских военных лётчиков управлению истребителями Jas 39 Gripen на своей территории. Об этом пишет издание Fria Tider со ссылкой на пресс-релиз шведского правительства. Такое решение было принято после запросов ВСУ о желании оценить боевые характеристики самолёта.

Швеция предпринимает дальнейшие шаги для продления украинского конфликта, и теперь перед Вооружёнными силами скандинавского государства правительством поставлена ​​задача обучить украинских лётчиков управлению истребителями Jas 39 Gripen и одновременно разработать «систему снабжения» для обеспечения Киева военной техникой, которую ни запросит Зеленский, передаёт Fira Tider.

Как отмечается в статье, шведские вооружённые силы проведут ознакомительное обучение украинских пилотов и связанного с ними технического персонала на самолётах-истребителях Jas 39. Такое решение было принято после запросов ВСУ об их желании оценить боевые характеристики самолёта, поскольку «одной из самых неотложных мер» для них является «укрепление украинских систем ПВО современным боевым авиационным комплексом», пиште Fria Tider.

С прошлого года Швеция поставила Киеву большое количество различных типов военных систем, однако шведская военнеая помощь по техническому обслуживанию была ограничена подготовкой различного оборудования с его последующей транспортировкой на ​​Украину.

«Однако более сложные системы вооружения и датчиков требуют долгосрочного решения по поставкам, которое будет включать в себя техническую поддержку, запасные части и сменные блоки, а также боеприпасы, чтобы поддерживать оперативный эффект в течение продолжительного времени», — говорится в пресс-релизе правительства, которое приоводит издание.

В этой связи шведские вооружённые силы намерены разработать долгосрочное «решение по поставкам» таких систем как зенитные комплексы RBS 70, боевые машины пехоты Strf 90, танки Strv.122A и самоходные артиллерийские установки Archer, которые были переданы Украине, завершает Fria Tider.