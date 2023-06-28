Politico: Дания объявила о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16

Дания начала проводить обучение украинских военных лётчиков на истребителях американского производства F-16. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена. По его словам, программа подготовки пилотов составит от шести до восьми месяцев, а после её окончания датское правительство может передать Киеву свои устаревшие истребители F-16, которые скандинавское королевство планирует заменить на новые машины в течение ближайших двух лет.

Правительство Дании объявило о начале обучения украинских лётчиков на самолётах F-16. В то же время вывод из эксплуатации стареющих истребителей американского производства на вооружении скандинавского государства будет ускорен на два года. По словам исполняющего обязанности министра обороны Дании Троелса Лунда Поульсена, на смену устаревшему датскому военному авиапарку в строй к 2025 году будут введены истребители F-35, которыми изначально планировалось обеспечить ВВС страны в 2027 году, сообщает издание Politico.

Лунд Поульсен заявил, что Дания «предприняла шаги по обучению и повышению квалификации украинских лётчиков». По его словам, продолжительность программы подготовки украинских пилотов займёт от шести до восьми месяцев. Кроме того, Копенгаген рассматривает возможность передачи датских исстребителей F-16 в качестве безвозмездной военной помощи Киеву. Как подчеркнул чиновник, самолёты могут быть переданы лишь после окончания обучения украинских пилотов, однко решение об их передаче может быть принято заранее. Таким образом, F-16 не покинут Данию до 2024 года, пишет издание.

Дания заказала 27 истребителей F-35A на смену находящимся в ВВС Дании 30 самолётам F-16, которым уже больше сорока лет. Переход на истребители F-35A Joint Strike Fighter пройдёт с конца 2023 года до конца 2025 года. Как отмечает автор статьи, страны НАТО недавно согласились разрешить украинским лётчикам пройти обучение на истребителях F-16, хотя ни одна страна-член Североаталтческого альянса не пообещала передать Украине самолёты.