Украинский конфликт можно заканчивать в его нынешних границах, и никому больше не придётся умирать, однако Киев продолжает настаивать на продолжении своего «хвалёного «контрнаступления». Успехи ВСУ на поле боя можно с трудом разглядеть в виде пары точек на карте, из чего в эфире подкаста Redacted его ведущая Натали Моррис приходит к выводу, что украинская армия никуда не продвинулась и никогда не отвоюет подконтрольные вооружённым силам России территории.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая подкаста Redacted: Я покажу вам карту. Опять-таки, этот конфликт может закончиться в его нынешних границах, и никому больше не нужно будет умирать. Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сделал следующее заявление в своём Твиттере: «задача Украины заключается уже не в том, чтобы отвоевать территорию, а в том, чтобы добиться максимального уничтожения живой силы, оборудования, складов горючего, военной техники, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии». Он говорит, что в последнее время это было «плодотворно», и «теперь война на уничтожение равна войне километров». Причина, по которой он это говорит, в том, что ВСУ продвинулись всего на несколько мизерных километров в этом хвалёном «контрнаступлении», которого мы так ждали.

Вот карта на сегодня. Раз уж он говорит о километрах, давайте посмотрим. Эта карта взята из Financial Times, которая опубликовала статус «контрнаступления». Жёлтым цветом выделено… вероятно, вы даже не увидите это на своём экране, потому что эти участки такие крошечные, что я обвела их для вас синим цветом. Жёлтым цветом закрашено то, что Украина считает «контрнаступлением». Это даже меньше одного процента от территории. Давайте ещё раз пройдёмся по тому, на что мы смотрим. Тут написано, что статус Крыма «оспаривается». Население Крыма так не считает — там проголосовали за то, чтобы стать Россией с перевесом в 95% и более в некоторых местах. В общем, Россия считает Крым российским.