Independent: «всё ещё очень сильна» — в НАТО заявили об опасности недооценки России

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что не стоит недооценивать военные возможности России, которая остаётся для стран Североатлантического альянса «серьёзной угрозой», пишет The Independent. По словам Бауэра, даже если в ходе конфликта на Украине Россия и ослабла, она хочет и может восстановить силы.

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр изложил самый масштабный со времён холодной войны пересмотр военных планов альянса на случай, если Россия решится на расширение спецоперации на Украине, сообщает The Independent. В понедельник представляя новые планы по обороне и сдерживанию, Бауэр призвал членов организации не недооценивать Вооружённые силы России, которые, возможно, и ослабли в ходе конфликта, но отнюдь не побеждены.

«Может быть, они и не 11 футов ростом, но уж точно не 2 фута. Поэтому мы никогда не должны недооценивать русских и их способность восстанавливаться», — заявил военный деятель.

Как утверждает издание, НАТО как организация не предоставляет Киеву оружие или боеприпасы. Она стремится избежать втягивания в более масштабную войну с обладающей ядерным оружием Россией. В то же время она существенно укрепляет безопасность стран-членов, находящихся рядом с Россией, Украиной и Белоруссией.

Так, около 40 тыс. военнослужащих находятся в состоянии готовности от Эстонии на севере до Румынии на Чёрном море. Ежедневно в небо на этой территории поднимаются около 100 самолётов, а в Балтийском и Средиземном морях действуют в общей сложности 27 военных кораблей.

Согласно новым планам, НАТО увеличит численность своих сил быстрого реагирования до уровня свыше 300 тыс. человек с 40 тыс. военнослужащих. Ожидается, что лидеры стран Североатлантического альянса одобрят перестройку системы планирования альянса уже на следующей неделе на саммите в Вильнюсе.

По словам Бауэра, эти планы основаны на силе российской армии до начала украинского конфликта. Председатель Военного комитета НАТО полагает, что сейчас Вооружённые силы России слабее, чем почти 17 месяцев назад, так как в конфликте, по его оценке, задействовано 94% сил. Тем не менее недооценивать Москву нельзя.

«Мы убеждены, что Россия собирается восстановить силы. Мы будем продолжать рассматривать её как серьёзную угрозу на море, и особенно в воздухе, а также в космосе. Она всё ещё очень, очень, очень сильна, не говоря уже о ядерном оружии», — приводит The Independent слова Бауэра.