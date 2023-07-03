Merkur: во избежание ударов по России — Шольц отказал Киеву в поставке дальнобойных ракет
Мы поставили Украине уже много танков и продолжим их поставлять, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Тоже самое касается обучения украинских солдат и отправки Киеву систем противовоздушной обороны, например, Iris-T, передаёт его словам Merkur. Но есть один принцип, подчеркнул он: «Мы не хотим, чтобы оружие, которое мы поставляем, было использовано для нанесения ударов по российской территории». Под этим он подразумевал поставку ракет дальнего радиуса действия Taurus.
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