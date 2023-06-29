FAZ: Эрдоган и Орбан согласованно препятствуют вступлению Швеции в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнения в скором присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу. Не улучшают перспективы Швеции и недавнее сожжение Корана, уже вызвавшее возмущение у турецкого министра иностранных дел. Frankfurter Allgemeine отмечает в связи с этим, что вето Турции не единственное препятствие, так как венгерский премьер Виктор Орбан также не торопится ратифицировать заявку Швеции. По мнению газеты, они действуют согласованно.

До саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе осталось всего две недели, но «по-прежнему неясно, откажется ли Турция от блокады вступления Швеции в организацию», — сообщает Frankfurter Allgemeine. По информации газеты в телефонном разговоре между канцлером Германии и президентом Турции последний заявил, что «Стокгольм может не надеться, что его страна скоро скажет «да» вступлению Швеции в НАТО».

Немецкая газета напоминает, что Швеция и Финляндия в мае 2022 года совместно подали заявки на членство в НАТО на фоне ситуации на Украине. Финляндии удалось согласовать своё вступление в Альянс, и с апреля этого года она стала 31 членом военного блока. Швеция же до сих пор не получила согласие у Турции и Венгрии. Турецкий лидер блокирует присоединение Швеции к альянсу, указывая на то, что страна предпринимает недостаточные действия против «террористических организаций», прежде всего РПК — Рабочей партии Курдистана.

Пресс-служба Реджепа Тайипа Эрдогана также подтвердила переговоры между лидерами и Германии и Турции. Турецкий президент «поддержал шаги в правильном направлении» со стороны Швеции, «однако сохраняется неприемлемая ситуация, например, одобрение демонстраций, на которых распространяется террористическая пропаганда», — цитирует Эрдогана Frankfurter Allgemeine.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, надеется снять вето Турции ещё до саммита в литовской столице. Об этом глава НАТО заявил на встрече с эстонским премьером Каей Каллас. Немецкая газета сообщает, что для этого в четверг на следующей неделе пройдёт трёхсторонняя встреча «между высокопоставленными представителями Турции, Швеции и Финляндии». Планируется, что страны будут представлены министрами иностранных дел, руководителями спецслужб и советниками по национальной безопасности.

Вето Турции не единственное препятствие Швеции на пути в альянс. «Венгрия также вряд ли сможет одобрить вступление Швеции в военный альянс до осени», — пишет Frankfurter Allgemeine. Ссылаясь на венгерский информационный портал, газета сообщает, что ратификация вступления Швеции в НАТО не стоит в расписании венгерского парламента, при этом до летней паузы осталось всего три заседания на следующей неделе.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, координирует северное расширение НАТО с Эрдоганом, с которым у него дружеские отношения», — комментирует ситуацию Frankfurter Allgemeine. Вступление Финляндии в НАТО Венгрия одобрила только в марте 2023 года.

Воспрепятствовать вступлению скандинавской страны в Альянс может новая акция сожжения Корана в Стокгольме. Немецкое издание отдельно отмечает, что сожжение состоялось во время важного исламского праздника — Курбан-байрама, второго по важности у мусульман после Рамадана.

Видео шведского телеканала SVT «показывает, как мужчина за полицейским ограждением в среду днём поджёг экземпляр исламского Священного Писания». Акцию поддерживал только один мужчина, но множество протестующих против акции людей находилось за полицейским ограждением. За исключение единственного броска камня «акция прошла относительно спокойно», — констатирует Frankfurter Allgemeine.

Стокгольмская полиция задержала организатора протеста и обвинила его в разжигании межнациональной розни и нарушении действующего запрета на разведение костров, хотя и была вынуждена изначально согласовать протестную акцию. Запрет на подобные акции, введённый в феврале, был отменён шведскими судами. По мнению судов, полиция не вправе запрещать подобные акции протеста.

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан уже успел осудить акцию, назвав её «подлой». «Потворствовать таким действиям — значит сделать себя виновным», прокомментировал действия шведской полиции турецкий министр. Frankfurter Allgemeine указывает, что в прошлом подобные акции, сожжения Корана и куклы похожей на Эрдогана, привели к существенным осложнениям в дипломатических отношениях между Турцией и Швецией и отдалили перспективу членства в НАТО.