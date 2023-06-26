Samnytt: иначе без НАТО — Эрдоган потребовал от Швеции изменить Конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от властей Швеции запретить демонстрации сторонников Рабочей партии Курдистана, поскольку в противном случае Анкара не одобрит заявку скандинавов о вступлении в НАТО, передаёт Samnytt. Принятый недавно шведским парламентом антитеррористический закон турецкий лидер считает неэффективным. Тем не менее удовлетворение требований Турции означает внесение изменений в Конституцию, что будет восприниматься населением как ущемление гражданских прав и свобод.

Путь Швеции в НАТО можно назвать каким угодно, только не «ускоренным», как это ранее обещали власти страны. Среди прочего Турция потребовала от Стокгольма активно противостоять лицам, которых Анкара подозревает в терроризме и террористической деятельности на территории Швеции. В противном случае Турция не одобрит заявку скандинавской страны на вступление в Североатлантический альянс. Однако на сегодняшний день становится ясно, что, несмотря на недавно принятый шведскими парламентариями новый антитеррористический закон, турецкое правительство считает эту меру недостаточной, поскольку, по мнению Анкары, этот закон — «беззубый». Теперь Турция требует, чтобы Швеция также запретила демонстрации РПК, передаёт Samnytt.

В прошлом Турция среди прочего требовала экстрадиции большого числа турецких граждан, получивших убежище в Швеции, которых Анкара подозревает в террористической деятельности или других преступлениях в своей стране. Кроме того, Турция потребовала, чтобы власти скандинавского королевства «вели борьбу» с критиками ислама и законодательно запретили сжигание Корана, напоминает издание.

Турция придерживается жёсткой линии в своих требованиях и подвергала Швецию критике за то, что власти североевропейского государства тратят время на «недостаточные» меры. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял в ряде интервью, что ожидает, что Швеция станет членом военного блока на июльском саммите. Тем не менее анализ ситуации Столтенбергом не кажется особенно основанным на реальности, отмечает Samnytt.

В последнем телефонном разговоре Столтенберга и Эрдогана обсуждалась заявка Швеции на вступление в НАТО, в ходе которого турецкий лидер заявил, что не впечатлён новым шведским законом по борьбе с терроризмом, который он считает неэффективным. По словам Эрдогана, сторонникам РПК разрешено свободно проводить демонстрации в Стокгольме, и теперь он требует положить этому конец — в противном случае Швеция не будет принята в НАТО. Таким образом, соблюдение требований Эрдогана означает ущемление конституционных гражданских прав и свобод шведских граждан, завершает Samnytt.