«Украина перестала быть суверенной страной» — Виктор Орбан о конфликте и перспективах его решения

По мнению главы Венгрии, только американцы могут решить, когда будет заключён мир между Россией и Украиной, так как последняя больше не суверенная страна и зависит от финансовой и военной помощи Америки. Кроме того, Орбан в интервью Bild заявил, что Путин остаётся сильным лидером, а недавний мятеж ЧВК «Вагнер» не имеет большого значения для стабильности в России. На обвинения, что своей политикой он оказывает поддержку России, Орбан отвечает, что лишь отстаивает интересы Венгрии и венгров, которые никоим образом не заинтересованы в продолжении конфликта на Украине.

Виктор Орбан не считает мятеж ЧВК «Вагнер» важным событием. В своём мнении он опирается на донесения своих спецслужб, которые считают, что произошедшее не сможет повлиять на стабильность правительства Путина или радикально изменить ситуацию на Украине. В интервью немецкой газете Bild Орбан отметил, что мятеж конечно можно считать «явным признаком слабости» России, но то, что возникший кризис был решён в 24 часа — «признак силы» страны. Путин остаётся президентом России, и «если кто-то предполагает, что он может быть свергнут или заменён, это значит, он не понимают русский народ и российскую структуру власти», — утверждает глава венгерского правительства.



«Я думаю, что мятеж закончился, и война продолжится», — заявил немецкому изданию Орбан. По его мнению, не сто́ит концентрировать внимание на произошедшем, так как «это не то событие, которое приведёт нас к миру». «Главное — это достичь перемирия и как-то заключить мир. А это событие не имеет значения», — уверен венгерский политик.



По мнению Орбана, Путин останется президентом в 2024 году, и все разговоры о его слабости не более чем военная пропаганда. «Он стабилен, он избранный лидер России, он популярен, и структуры, стоя́щие за ним, довольно сильны», — заявил Орбан в ответ на вопрос может ли Владимир Путин быть свергнут.



Заявляя о слабости Путина, Запад ошибается, так как не понимает Россию и оценивает её по своим меркам. «Не забывайте, что Россия не такая страна, как мы, Германия или Венгрия. Это другой мир. Другая политическая структура, другая власть, другая стабильность. Поэтому, если вы хотите понять, как эта страна функционирует, исходя из нашей логики, вы всегда будете ошибаться», — уверен глава Венгрии. Стабильность России Орбан объясняет тем, что это «военно-ориентированная страна».

На «провокационный вопрос» о дружеских отношениях между современными Россией и Венгрией, Орбан ответил, что «говорить венграм, что мы пророссийские или друзья русских, означает противоречить нашему историческому опыту», но он как премьер заботится об интересах Венгрии и венгров, и продолжающийся конфликт не отвечает этим интересам.

«Я сражаюсь за Венгрию. Меня не беспокоит Путин. Меня не беспокоит Россия. Я забочусь о Венгрии. Так что я отстаиваю те позиции и действия, которые хороши для венгров. Всё, что сейчас происходит между Россией и Украиной, однозначно плохо для венгров. Это опасно для венгров. Мы потеряли жизни, так там живёт венгерское меньшинство. Опасность войны рядом с нами», — заявил в интервью Орбан. По его мнению, Германия может позволить себе более агрессивные высказывания, так как Польша и Венгрия служат буфером для неё, отделяющим от зоны конфликта.

Западную политику поддержки Украины, то как украинцы ведут боевые действия и надежды на военную победу Украины Орбан называет «непониманием ситуации». Хотя венгерский глава «не хочет показаться человеком, который не надеется, что у украинцев есть шанс выжить», но он считает, что сложившийся «тип сотрудничества между Украиной и Западом был провалом» и надо быть реалистами.

Решающим фактором в конфликте по мнению премьера является численное превосходство России: «проблема в том, что у украинцев солдаты закончатся раньше, чем у русских, и это будет решающим фактором в итоге». Виктор Орбан поэтому утверждает, что в интересах Украины было бы стремится к скорейшему миру, «в противном случае они потеряют огромное количество богатств, много жизней и произойдут невообразимые разрушения», — заявляет в интервью Bild венгерский политик.

На заявления украинского президента Зеленского, о том, что мир возможен лишь после восстановления Украины в границах 1991 года можно не обращать внимания, так как «Украина перестала быть суверенной страной». У Украины нет своих финансовых ресурсов и оружия для продолжения конфликта, поэтому Орбан полагает, что «если американцы решат, что они хотят мира, то мир будет». На замечание журналиста, что отказ американцев поставлять оружие будет «означать для украинцев, что они не смогут защищаться… и будут предоставлены воли случая», Орбан ответил, что хочет, как раз противоположного.

«Нет, как раз наоборот. Мы хотим спасти Украину. И единственный способ спасти её — это начать переговоры между американцами и русскими и достичь соглашения об архитектуре безопасности где будет место для Украины», — приводит слова премьера издание Bild.

Орбан считает, что, хотя дипломатия перед началом конфликта и потерпела поражение, к её инструментам необходимо вернутся. «Если бы с самого начала были переговоры, не было бы столько смертей, и страна не была бы разрушена. Поэтому моя позиция с самого начала заключалась в том, что мы не должны превращать конфликт в глобальную войну или что-то в этом роде, мы должны изолировать её и переложить ответственность с военных на политиков и дипломатов», — заявил в интервью венгерский премьер.

Заявления, что поражение Украины означало бы реальную опасность российского вторжения для стран Балтии, Польши и Венгрии Орбан отвергает. По его мнению, Россия недостаточно для этого сильна, и события конфликта только подтвердили, что «НАТО намного сильнее России». «Зачем кому-то более слабому, хотеть напада́ть на НАТО?» — Удивляется в интервью Bild, Орбан.

Говоря о возможных мирных переговорах Орбан назвал обвинения России в военных преступлениях контрпродуктивными. «Если вы хотите перемирия, а затем переговоров, мы должны убедить тех, кто является частью конфликта, сесть за стол переговоров. Просить их подойти к столу и говорить: «Подойдите к столу, и я вас арестую» — не лучшая идея».

Орбан считает, что вопрос о членстве Украины в НАТО можно будет обсудить после войны, но в сейчас это не имеет смысла, «потому что в уставе НАТО очень чётко указано, что тот, кто находится в состоянии войны, не может быть членом НАТО».

В интервью Bild Орбан отказался давать какие-либо конкретные советы украинцам, так как они должны решить сами, что для них важно. «Это война украинцев, принятие решений… — исключительно дело украинского народа. Поэтому я бы посоветовал им делать именно то, что лучше для них. Но что для них лучше, они должны определить сами. Никто другой не может определить это. Ибо они независимый, гордый народ и страна».