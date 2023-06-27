Global Times: мятеж Пригожина стал «пробоиной» для российского строя — но недооценивать Путина не стоит
ХУ СИЦЗИНЬ, бывший главный редактор Global Times, публицист: Мятеж российских наёмников из ЧВК «Вагнер» стал большой неожиданностью, но уж точно не случайностью — он представлял собой прорыв внутренних конфликтов, существующих в России. Вместе с тем мятеж был прекращён без кровопролития: лидер ЧВК Евгений Пригожин согласился на переговоры при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко — союзника российского лидера Владимира Путина.
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