Global Times: мятеж Пригожина стал «пробоиной» для российского строя — но недооценивать Путина не стоит

Скоротечный мятеж ЧВК «Вагнер» явил собой вполне закономерный прорыв внутриполитических конфликтов России и он, без сомнения, ударит по авторитету российских властей, полагает экс-главред Global Tiimes Ху Сицзинь. По мнению Ху, эту «пробоину» в политическом строе страны ещё только предстоит задраить Владимиру Путину, но недооценивать российского лидера не нужно: он уже давно показал, что умеет решать сложные проблемы.

ХУ СИЦЗИНЬ, бывший главный редактор Global Times, публицист: Мятеж российских наёмников из ЧВК «Вагнер» стал большой неожиданностью, но уж точно не случайностью — он представлял собой прорыв внутренних конфликтов, существующих в России. Вместе с тем мятеж был прекращён без кровопролития: лидер ЧВК Евгений Пригожин согласился на переговоры при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко — союзника российского лидера Владимира Путина.



На мой взгляд, это свидетельствует о том, что в распоряжении Путина по-прежнему имеется существенный политический ресурс для урегулирования наиболее сложных вопросов, включая и конфликт на Украине, и мятеж ЧВК «Вагнер».





Пригожин вёл себя совершенно не по привычной для военного мятежа логике: очевидно проявив незрелость и импульсивность, он просто не продумал загодя, каких политических целей он планирует достичь, подняв бойцов «Вагнера» на мятеж. В итоге этот скоротечный бунт сыграл роль кривого зеркала, отразившего нынешнее состояние российской политики.





Мятеж, без сомнения, повлияет на авторитет Кремля, но пока это влияние было ограниченным благодаря тому, как он был прекращён. На следующем этапе Путин будет пытаться задраить пробитую Пригожиным пробоину в российском политическом строе. Удастся ли это российскому президенту — неизвестно, однако умение Путина решать сложные вопросы недооценивать, по-видимому, всё-таки не стоит.

Дата публикации 25 июня 2023 года.