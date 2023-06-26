Полковник Макгрегор: Пригожин хотел привлечь внимание Путина — ведь Зеленский готовит ядерную провокацию

«Мятеж» Евгения Пригожина был не попыткой взять власть, а акцией для привлечения внимания президента к проблемам вооружённых сил, полагает отставной американский полковник Дуглас Макгрегор. Как разъяснил Макгрегор в интервью, опубликованном на канале Douglas MacGregor Straight Calls, глава ЧВК «Вагнер», по-видимому, опасается ядерной провокации со стороны Киева — а потому, как и ряд российских офицеров, выступает за наращивание интенсивности боевых действий с тем, чтобы как можно скорее получить контроль над территориями к востоку от Днепра.

Вот уже некоторое время назад (в России. — ИноТВ) — хотя так и не подумаешь, если читать западные СМИ, — сложился раздел на тех, кто хочет видеть на Украине более масштабные и жёсткие боевые действия, и тех, кто — как и Путин — хочет продвигаться осторожно, шаг за шагом, не заходя дальше и не делая больше, чем необходимо. И данные события не могли не оказать тлетворный, с точки зрения Украины и её западных спонсоров, эффект на это равновесие — и тем странее выглядит то, что они с таким энтузиазмом болели за Пригожина, господин полковник.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Мне кажется, что на Западе много кто выдаёт желаемое за действительное. Это — те же люди, которые по-прежнему всем говорят, что россияне некомпетенты, глупы и у них плохо с руководством и организацией. Это всё чепуха. Если уж на то пошло, россияне показали как раз высочайший профессионализм и высокую компетентность.





Вместе с тем, как мне кажется, в последние месяцы произошло сразу несколько событий. Во-первых, стало предельно ясно, что украинцы фактически потерпели крах с военной точки зрения: они понесли просто кошмарные потери, у них, в общем-то, осталось совсем немного людей, и многие высокопоставленные офицеры — среди которых, уверен, был и Суровикин — уже сказали: «Слушайте, давайте уже возьмём и это всё закончим — вернём контроль над всеми территориями к востоку от Днепра, вернём контроль над Одессой, а потом уже будем решать, что делать дальше».





Во-вторых, в Вашингтоне в последнее время было много очень опасных разговоров о ядерном оружии. Например, на рассмотрении сената сейчас находится законопроект, где говорится о том, что России нужно будет пригрозить ядерным ударом, если будет обнаружено то, что, по мнению Америки, является свидетельством о задействовании российских ядерных средств. Россияне очень чётко дали понять, что ядерное оружие применять не будут, если этого не сделаем мы. Однако Зеленский вот уже некоторое время подстрекает свои силы к удару по Запорожской АЭС, расположенной на Днепре. Россияне взяли над ней контроль, укрепили её и попытались, насколько возможно, остановить её работу, поскольку им ни к чему выпускать в окружающую среду радиоактивные вещества. Но здесь уже идёт речь об угрозе применения «грязной бомбы», которую Зеленский реально озвучивает уже давно. В результате, как мне кажется, россияне в один голос говорят: «Господи Боже! Что же будет, если Зеленский успешно устроит на станции что-то, что будет равносильно взрыву «грязной бомбы» или чего-то аналогичного, а США воспользуются этим в качестве повода, чтобы вмешаться в конфликт и ударить по нам тактическим ядерным оружием?»





Думаю, что об этом в том числе думал и Пригожин — поэтому он и сказал, что ему нужно сделать что-то радикальное, чтобы привлечь внимание Путина. Не забывайте: они с Путиным знакомы много лет — там всё не так, как представляют себе многие люди. Поэтому я и не верю, что это была попытка переворота. Мне кажется, что он так всё-таки привлёк внимание Путина. Думаю, что мы теперь увидим перестановки в верхах, и, как мне кажется, начнутся все эти наступательные действия. Именно такого исхода и хотел Пригожин.

Дата выхода в эфир 25 июня 2023 года.