Welt (TV)

Welt: при согласовании с Путиным — Лукашенко договорился с Пригожиным об остановке движения «Вагнера»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог договориться с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об остановке передвижения его солдат по российской территории, сообщает Welt. Они оба согласились с тем, что допустить кровопролития нельзя. Пригожин также собирается предпринять дальнейшие шаги по урегулированию ситуации. В обмен он получил гарантии безопасности для своих людей.

А теперь в ситуации в России произошёл неожиданный поворот. Дело в том, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин велел своим солдатам вернуться на опорные пункты. В аудиосообщении говорится, что таким образом он хочет избежать кровопролития.

Несколько минут назад также стало известно, что белорусский диктатор Александр Лукашенко, по-видимому, провёл с Пригожиным переговоры и договорился о сделке. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что он при согласовании с Владимиром Путиным целый день вёл переговоры с Пригожиным.
 
И они не прошли безрезультатно. Они договорились о недопустимости кровопролития на российской территории. Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко остановить продвижение солдат «Вагнера» на российской территории и предпринять дальнейшие шаги для снижения уровня напряжённости. В обмен Пригожин получил гарантии для своих людей. 
 
Дата выхода в эфир 24 июня 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
В нашем паблике в VK самые свежие статьи и сюжеты зарубежных СМИ
источник
Welt (TV) Германия Европа
теги
Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин вооруженный конфликт переговоры Россия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров