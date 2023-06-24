Welt: при согласовании с Путиным — Лукашенко договорился с Пригожиным об остановке движения «Вагнера»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог договориться с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об остановке передвижения его солдат по российской территории, сообщает Welt. Они оба согласились с тем, что допустить кровопролития нельзя. Пригожин также собирается предпринять дальнейшие шаги по урегулированию ситуации. В обмен он получил гарантии безопасности для своих людей.

А теперь в ситуации в России произошёл неожиданный поворот. Дело в том, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин велел своим солдатам вернуться на опорные пункты. В аудиосообщении говорится, что таким образом он хочет избежать кровопролития.

Несколько минут назад также стало известно, что белорусский диктатор Александр Лукашенко, по-видимому, провёл с Пригожиным переговоры и договорился о сделке. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что он при согласовании с Владимиром Путиным целый день вёл переговоры с Пригожиным.

И они не прошли безрезультатно. Они договорились о недопустимости кровопролития на российской территории. Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко остановить продвижение солдат «Вагнера» на российской территории и предпринять дальнейшие шаги для снижения уровня напряжённости. В обмен Пригожин получил гарантии для своих людей.

Дата выхода в эфир 24 июня 2023 года.