Welt: при согласовании с Путиным — Лукашенко договорился с Пригожиным об остановке движения «Вагнера»

22:34
Inside the Games: Европейская конфедерация фехтования отстранила россиян
Спортсмены из России и Белоруссии не смогут в ближайшее время принимать участие в соревнованиях под эгидой Европейской конфедерации фехтования (EFC).
22:34
Военкор RT: первые машины ЧВК «Вагнер» уезжают из Ростова-на-Дону
Военкор RT Илья Васюнин сообщил, что первые машины ЧВК «Вагнер» уезжают из Ростова-на-Дону.
22:30
Губернатор сообщил о пожаре на предприятии в Шебекине после атаки беспилотника
Возгорание на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области произошло после атаки беспилотника. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
22:18
Военкор RT: бойцы ЧВК «Вагнер» формируют колонну техники и готовятся покинуть Ростов-на-Дону
Военкор RT Илья Васюнин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» формируют колонну техники и готовятся покинуть город. Также он рассказал, что к зданию штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону подъехал автомобиль военной полиции.
22:17
Ильиных осталась не очень довольна своими попытками на ЧР по прыжкам в воду
Кристина Ильиных считает, что могла набрать больше баллов в прыжках с однометрового трамплина на чемпионате России 2023 года в Екатеринбурге.
22:12
В Липецкой области приступили к отмене введённых ограничений
В Липецкой области начали отменять введённые ограничения. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
22:09
Ветеран «Зенита» Цветков: «Спартак» на старте нового сезона РПЛ получил преимущество
Серебряный призёр чемпионата России по футболу в составе петербургского «Зенита» Валерий Цветков считает, что у московского «Спартака» лёгкий календарь в начале сезона-2023/24.
22:00
Корреспондент RT сообщил о деэскалации ситуации возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
Корреспондент RT Роман Косарев сообщил о деэскалации ситуации возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.
21:51
В Армении сообщили о телефонных переговорах Пашиняна и Путина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону ситуацию в России. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.
21:47
Юран — о матче с «Зенитом» в первом туре нового сезона РПЛ: это великолепно
Главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран с восхищением высказался о предстоящем матче в рамках первого тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24 с петербургским «Зенитом».
21:37
В НАК напомнили об ответственности за участие в акциях протеста в рамках режима КТО
На территории Москвы и Московской области фиксируются случаи провокационных сообщений с призывами участвовать в акциях протеста, эти действия преступные, будут применены меры. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
21:37
Лукашенко проинформировал Путина об итогах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер»
Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе нового телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина об итогах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер».
21:34
Бывший футболист «Рубина» умер в возрасте 45 лет от остановки сердца
Ушёл из жизни бывший нападающий казанского «Рубина» Седрик Руссель.
21:27
Военкор RT Васюнин: бойцы «Вагнера» в Ростове-на-Дону с облегчением узнали о плане деэскалации
Военкор RT Илья Васюнин рассказал, что бойцы «Вагнера» в Ростове-на-Дону с облегчением узнали о договорённостях президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК Евгения Пригожина по деэскалации ситуации.
21:25
РИА Новости: понедельник останется нерабочим днём в Москве
Понедельник, 26 июня, останется нерабочим днём в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
21:18
Мостовой: группа «Зенита» в Кубке России по футболу легче, чем у «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что петербургскому «Зениту» повезло с жеребьёвкой Кубка России по футболу сезона-2023/24.
21:12
В работе Telegram в России произошёл масштабный сбой
В работе Telegram произошёл масштабный сбой, с которым столкнулись российские пользователи.
21:12
В Минобороны Украины заявили, что мятеж в России является хорошим шансом для ВСУ
Киев считает попытку мятежа в России хорошим шансом для продвижения украинских войск. Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак.
21:03
Жабраилов стал четырёхкратным чемпионом России по вольной борьбе
Алихан Жабраилов завоевал золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе 2023 года в Каспийске.
20:55
Минобрнауки рекомендовало вузам в Москве перевести мероприятия на дистант 26 июня
Минобрнауки рекомендовало вузам в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все мероприятия 26 июня. Об этом сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский.
20:44
Вендел не вернётся в «Зенит» до стабилизации ситуации в России
Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, дал понять, что бразильский футболист принял решение пока не возвращаться в Россию.
20:43
Подоляк заявил, что Украине выгодна «полноценная гражданская война» в России
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву выгодна «полноценная гражданская война» в России.
20:36
Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит в полевые лагеря
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания разворачивает свои военные колонны и уходит обратно в полевые лагеря.
20:31
«Сочи» арендовал у «Тонделы» бразильского защитника Алвеса
Бразильский защитник португальской «Тонделы» Марсело Алвес продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на правах аренды.
20:16
Александрова проиграла Квитовой в полуфинале турнира WTA в Берлине
Россиянка Екатерина Александрова не смогла пробиться в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине (Германия).
20:16
Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения бойцов ЧВК «Вагнер»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.
20:15
Пушилин заявил о продвижении российских сил на отдельных участках фронта в ДНР
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продвижении российских сил на отдельных участках фронта в ДНР.
20:00
Носков: буду рад, если Акинфеев останется в ЦСКА как можно дольше
Защитник московского ЦСКА Егор Носков считает, что голкиперу Игорю Акинфееву не стоит завершать карьеру профессионального футболиста.
19:57
Токаев 25 июня проведёт внеплановое заседание Совбеза Казахстана из-за ситуации в России
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев 25 июня проведёт внеплановое заседание Совбеза Казахстана из-за ситуации с попыткой вооружённого мятежа в России.
19:44
Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Британии
Президент США Джо Байден провёл переговоры с лидерами Франции, Германии и Великобритании по ситуации в России. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
19:42
Конаныхина и Тимошинина завоевали золото чемпионата России в синхронных прыжках в воду
Анна Конаныхина и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали чемпионата России в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки 2023 года в Екатеринбурге.
19:40
Песков сообщил, что Путин не планирует посещать «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
19:35
Матыцин призвал тренеров и спортсменов сохранять спокойствие
Министр спорта России Олег Матыцин обратился к представителям сферы спорта и физической культуры в связи с введением в Москве и Московской области режима контртеррористической операции.
19:33
Медведев не исключил, что в подготовке мятежа в России участвовали иностранные специалисты
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что в подготовке вооружённого мятежа в России приняли участие иностранные специалисты.
19:26
Бойцы ЧВК «Вагнер» открыли стрельбу по входу в здание «Ростелекома» в Ростове-на-Дону
Бойцы ЧВК «Вагнер» открыли стрельбу по входу в здание «Ростелекома» в Ростове-на-Дону.
19:26
Президент Грузии Зурабишвили призвала созвать Совбез в связи с ситуацией в России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили созвать Совет безопасности страны в связи с ситуацией, сложившейся на территории России.
19:21
В Липецкой области перекопали часть автотрасс, чтобы остановить проезд техники
В Липецкой области приостановлено движение по части дорог, на ряде участков дорожное полотно повреждено с целью остановки проезда техники, сообщили в региональном правительстве.
19:21
Кузнецов и Шлейхер победили в синхронных прыжках с трамплина на чемпионате России
Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали золотые медали в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате России 2023 года в Екатеринбурге.
19:17
Губернатор рассказал о штатной работе всех служб в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что все службы региона работают в штатном режиме.
19:16
Глава ЦСП: всем сборным России рекомендовано не покидать расположения спортивных объектов
Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Георгий Брюсов рассказал о новых правилах в связи с введением в Москве и Московской области режима контртеррористической операции.
19:12
Губернатор Подмосковья Воробьёв приостановил до 1 июля проведение мероприятий в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приостановил до 1 июля проведение массовых мероприятий в регионе.
19:02
В российском МИД заявили, что по меморандуму России и ООН ничего не сделано
Москва удивлена некоторыми заявлениями со стороны представителей ООН относительно зерновой сделки, так как из всего пакета выполняется только «Черноморская инициатива», а по меморандуму России и ООН ничего не сделано.
18:57
Мероприятия военно-морского салона в Кронштадте 25 июня будут проводить лишь для специалистов
Организаторы сообщили, что 25 июня мероприятия Международного военно-морского салона — 2023 в Кронштадте будут проводиться только для специалистов.
18:55
Мбаппе поздравил Месси с 36-летием
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поздравил Лионеля Месси с 36-летием.
18:48
CNN: Байдена вновь проинформировали о ситуации в России
Президента США Джо Байдена повторно проинформировали о текущей ситуации в России. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
18:48
Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России по футболу сезона-2023/24
Прошла жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/24.
18:45
Рублёв вышел в финал турнира в Галле
Российский теннисист Андрей Рублёв смог пройти в финал турнира в Галле (Германия).
18:43
Диас: УЕФА пока не определился с наказанием для «Барселоны» по делу Негрейры
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ещё не определился с наказанием для «Барселоны» по делу о возможной коррупции.
18:37
Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщения о минировании
Посетители Главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа были эвакуированы в связи с сообщением о минировании.
18:34
Сигурдссон: забивал «Роме» и «Реалу» и считал себя лучшим игроком в мире
Полузащитник Арнор Сигурдссон рассказал о периоде выступлений за ЦСКА.