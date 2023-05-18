Не наше дело — American Conservative о попытках США внести раскол в отношения России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не вечен, и Штатам стоит задуматься о том, что будет с Белоруссией после него, пишет The American Conservative. При этом автор статьи предлагает Вашингтону действовать с осторожностью, потому что дружба с Белоруссией для Штатов не так уж важна, а для России этот союз составляет ключевой интерес.

Ходят слухи, что президент Белоруссии Александр Лукашенко болеет: наблюдатели заметили у него снижение подвижности и хриплый голос, пишет The American Conservative. Автор статьи отмечает, что болезнь может оказаться несерьёзной, но тем не менее «Западу следует начать готовиться к его возможной смерти, потому что, как только она произойдёт, вряд ли Белоруссия долго останется действительно независимым государством».

Александр Лукашенко готовит в преемники своего сына, но тот ещё слишком молод, пишет автор статьи, и в таком случае Владимир Путин рад не будет. Хотя многие считают Путина и Лукашенко неразлучными, на самом деле отношения между ними холодные. Поэтому, по словам автора статьи, Путин может поставить во главе Белоруссии какого-то лояльного преемника, даже молодого Лукашенко, а может, просто присоединить Белоруссию фактически или юридически к Российской Федерации. «Ясно только то, что он не допустит свободных выборов или выбора лидера, который может двигаться в сторону Запада», — считает автор.

Если Путин присоединит Белоруссию, Западу следует сделать паузу и проанализировать факты, прежде чем действовать, рекомендует политолог. «Во-первых, Белоруссия — это не Украина». Он называет Украину более демократичной страной, которая давно сближалась с Западом, с гражданским обществом и стратегическим местом в евразийской политике. «Белоруссия не обладает ни одним из этих качеств».

Во-вторых, прежде чем действовать, нужно также подумать о том, чего Запад хочет добиться своей реакцией. Так, сейчас Россия живёт под жёсткими санкциями, но их вводили с целью вернуть Россию на позиции до февраля 2022 года.

«Но санкции ничего не решат в отношении Белоруссии», — считает автор статьи. Он объясняет: США мало что получат от того, что Белоруссия отвернётся от России, а для России это будет большая потеря. Если ей было важно удержать Украину вне орбиты Запада, то в случае с Белоруссией это важно вдвойне. В частности, это продиктовано необходимостью держать связь с Калининградом.

Такой сценарий ставит под угрозу и саму Россию. Если Украина продолжит сближаться с Западом, Белоруссия станет последней из ближайших соседей России, кого она контролирует, пишет автор статьи. Он считает, что если бы существовала угроза, что в Белоруссии после смерти Лукашенко появится прозападный лидер, то каждый член российского руководства поддержал бы соответствующую спецоперацию на белорусской территории. «Санкции никогда не изменят этого факта».

«Международные отношения, среди прочего, связаны с оценкой важности: важнее ли что-то моему оппоненту, чем мне?». И Киссинджер, и Барак Обама придерживались этого принципа, последний в 2016 году обосновывал свой отказ отправить смертоносное оружие на Украину тем, что для России Украина важнее, чем для США, а Вашингтон должен чётко понимать, в чём «основные интересы» Америки. С Белоруссией ситуация ещё понятнее: контроль над Белоруссией — это ключевой интерес России, но никак не Соединённых Штатов, пишет автор статьи в The American Conservative.