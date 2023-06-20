Reuters: «Это реально» — Байден признал, что его беспокоит возможность применения Россией тактического ядерного оружия

Американский президент заявил, что считает «реальной» вероятность использования Владимиром Путиным тактического ядерного оружия. При этом, по признанию главы Белого дома, когда он озвучил эту мысль публично, на него посмотрели как на сумасшедшего, сообщает Reuters.

Угроза применения тактического ядерного оружия (ТЯО) Владимиром Путиным является «реальной». Такое мнение высказал президент США Джо Байден, который несколькими днями ранее осудил развёртывание российского вооружения этого типа в Белоруссии, как «совершенно безответственное», пишет Reuters.

«Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь о высыхании реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего», — сказал глава Белого дома на встрече с группой спонсоров в Калифорнии. «На меня посмотрели так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально», — добавил он.

На прошлой неделе белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать российское ТЯО. Причём некоторые из боеголовок, по его словам, в три раза мощнее атомных бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, отмечает издание.

Россия впервые после распада Советского Союза развёртывает этот тип оружия на территории другого государства. Представители Соединённых Штатов заявили, что не намерены менять свою позицию в отношении стратегических ядерных вооружений в ответ на этот шаг, и не видят никаких признаков того, что Кремль готовится применить ядерное оружие.

В мае российские власти отвергли критику Байдена по поводу отправки ядерного оружия в Белоруссию. Они напомнили, что Америка десятилетиями размещала свои боеголовки в Европе, подчёркивает издание.

Между тем за развёртыванием российского ТЯО внимательно следят не только западные союзники, но и Китай. Пекин неоднократно предостерегал от использования этого типа вооружения в украинском конфликте, обращает внимание Reuters.