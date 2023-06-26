Redacted о мятеже Пригожина: не на такой исход рассчитывали Запад и Киев

Именно Запад стоит за событиями прошедших выходных в России, уверен ведущий подкаста Redacted. Время выбрано безупречно. Однако провал переворота — совсем не то, на что они рассчитывали. Сейчас мы наблюдаем «последние отчаянные попытки западной гегемонии сделать всё, что в её силах, чтобы остановить неизбежное», а западные СМИ хотят заставить людей верить в совершенно противоположное.

Всё получилось не так, как они планировали. Мы не можем точно сказать, кто именно стоял за происходящим, — решайте сами. Однако все признаки указывают на весьма изощрённую кампанию информационной войны, проводимую Западом, чтобы помочь свергнуть Путина. Весеннее военное контрнаступление провалилось. И этим утром бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер объяснил происходящее.

Цитирую: «Эта стратегия основана на очень изощрённой схеме информационной войны, которая одновременно направлена на подавление и дискредитацию любой повестки, поддерживающей официальную позицию российского правительства, и создание тайных агентов влияния в социальных сетях, которые считаются влиятельными среди российской общественности. Используя эти каналы, проукраинские сторонники информационной войны начали распространять материалы, призванные подчеркнуть недостатки российского правительства и, более конкретно, лиц, близких к президенту Путину, которые были связаны со специальной военной операцией.





Сосредоточив своё беспокойство на том, что эти каналы освещали как «неудачи» СВО, специалисты по информационной войне смогли облачиться в мантию «патриотизма», утверждая, что они заботятся только о наилучших интересах «матушки России», при этом очерняя конституционное правительство».

Мощная штука. И он продолжает: «Выходки Пригожина, которые были показаны в мельчайших подробностях в социальных сетях, привлекли внимание проукраинских специалистов по информационной войне, которые начали продвигать повестку о Пригожине, бывшем заключённом с нулевым политическим опытом, предполагая лидирующую позицию в России».

Даже CNN вынужден был признать, что Пригожин — самовлюблённый эгоист.

ГОСТЬ В ЭФИРЕ CNN: Я бы сказал, что Пригожин — не просто бомба замедленного действия, но и свободно плавающий электрон. Он нестабилен, его эго зашкаливает, это нарциссизм.

И время выбрано потрясающе. В среду Пентагон объявил об ошибке в бухгалтерском учёте Украины в размере 6,2 миллиарда долларов. А спустя менее чем 72 часа происходит переворот против России?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЕНТАГОНА: Мы подтвердили, что окончательный расчёт на финансовый 2023 год составляет 3,6 миллиарда долларов. А для 2022-го — 2,6 миллиарда долларов. Что в общей сложности составляет 6,2 миллиарда долларов. Эти ошибки оценки никоим образом не ограничивали размер ни одного из наших КПК и не влияли на предоставление поддержки Украине.

Я не верю в совпадения. Но время выбрано безупречно. Спорю, они очень хотели бы получить свои деньги обратно — теперь они вводят вас в курс дела. В пятницу глава российской армии «Вагнер» Пригожин, человек, который по всем параметрам является орудием Запада, проводит провокацию, заявив, что силы Путина атаковали его позиции.

Россия говорит, что это глупость, такого не было. И на самом деле план состоял в том, чтобы влить 25-тысячные войска «Вагнера» в российскую армию. Пригожину эта идея не нравится. Он хочет быть главным. У него есть поддержка НАТО и Соединённых Штатов. Затем Пригожин призывает армию «Вагнер» идти на Москву. Путин называет это предательским мятежом и призывает арестовать предателя Пригожина.

ВЛАДИМИР ПУТИН: В сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество от народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу.

И потом спустя примерно два часа всё закончилось. Появились видео, на которых ЧВК «Вагнер» обнимает граждан. Да, объятия и праздник на улицах, все делают селфи и потом отправляются в свои полевые лагеря. Пригожина высылают в союзную страну Белоруссию, где он, судя по всему, будет защищён как свободный человек. И, возможно, ему удастся дожить до конца своих дней. А план провалился.

Даже главный советник Зеленского на Украине Подоляк опубликовал сообщение, в котором удивлялся, почему Пригожин не стал следовать плану и не пошёл на Москву. Эй, ты действовал не по плану — Украина в ярости. Пригожин нас подвёл, подвёл НАТО. Это, возможно, самый короткий неудачный переворот в истории. Совсем не то, на что надеялся Запад.

Ситуация разрешилась без жертв. Достигнуто соглашение, что силы «Вагнера» вернутся в свои лагеря, а некоторые из них подпишут контракты с министерством обороны, если хотят присоединиться к российской армии. Что касается остальных бойцов, будут ли их преследовать, мы пока не знаем.

Другими словами, через это событие удалось определить крыс, предателей. Определили тех, кто не был верен России. Кто-то скажет: это очень похоже на то, что произошло после начала войны. Те, кто не был верен России, уехали, и многие в России сказали, ну и ладно, скатертью дорожка.

Но, конечно, последние несколько часов западные СМИ хотели, чтобы вы поверили во что-то совершенно противоположное. Это была величайшая угроза Путину за всю историю, говорят они. Западные СМИ хотят, чтобы вы поверили: всё, увиденное вами на выходных, — это Россия скатывается в гражданскую войну. Видите, говорят они, это признак провала Путина. Мы становимся свидетелями того, что Путин на грани. Да, многие газеты так и пишут: Путин на грани.

И мой любимый заголовок: «Путин получил смертельный удар!» Ну да, конечно, он смертельно ранен, он прямо сейчас умирает. Да, мы действительно наблюдаем за чем-то очень масштабным. Но это не совсем то, что вы думаете. Это последние отчаянные попытки западной гегемонии сделать всё, что в её силах, чтобы остановить неизбежное. И прямо сейчас мы находимся в самой опасной точке этой войны. Хаос. Нет ничего более опасного, чем человек, теряющий власть. Он совершает безумные поступки. Настроения изменились, и Запад это знает.



Дата выхода в эфир 25 июня 2023 года.