CNN: Путин пообещал наказать всех, кто встал «на путь предательства»

Российский лидер Владимир Путин предупредил о неминуемом наказании всех, кто встал «на путь предательства» или вооружённого восстания, передаёт CNN. Как отмечается на сайте телеканала, президент назвал действия главы ЧВК «Вагнер» «мятежом», после того как Евгений Пригожин заявил, что его бойцы взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже.

Президент России Владимир Путин предупредил, что все, кто встал «на путь предательства» или вооружённого восстания, понесут неминуемое наказание, после того как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы взяли под контроль военные объекты в двух российских городах, сообщает CNN.

«Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — отметил Путин в обращении к нации, пообещав жёсткий ответ и наказание тем, кто планирует «вооружённый мятеж».

С этим обращением российский лидер выступил после того, как Пригожин пообещал блокировать Ростов-на-Дону и двинуться на Москву, если министр обороны Сергей Шойгу и генерал армии Валерий Герасимов не встретятся с ним в этом городе, где находится штаб-квартира Южного военного округа России.

Как отмечают в Министерстве обороны Великобритании, именно военный штаб в Ростове-на-Дону «руководит военными операциями России на Украине» и мятеж Пригожина «представляет собой самый значительный вызов российскому государству за всё последнее время». «В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно российской Национальной гвардии, будет иметь ключевое значение для того, как будет развиваться кризис», — добавили в ведомстве.

В ЧВК «Вагнер» также заявили, что взяли под контроль военные объекты в Воронеже, расположенном примерно в 600 км к северу от Ростова-на-Дону. Губернатор этой области Александр Гусев ранее предупредил жителей о военной колонне, движущейся по шоссе между Воронежем и Ростовом-на-Дону.

Путин охарактеризовал действия Пригожина как мятеж, отметив, что ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной. «Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», — уточнил российский лидер, добавив, что будут предприняты действия по стабилизации ситуации.

Как напоминает CNN, Пригожин обвинил российские войска в ударах по лагерям ЧВК «Вагнер». В Министерстве обороны России его заявления опровергли, назвав их «провокацией». В Федеральной службе безопасности призвали бойцов не выполнять преступные приказы и принять меры по задержанию Пригожина. Против Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооружённого мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области введён режим контртеррористической операции.

При этом сам Пригожин отрицает, что его действия являются попыткой переворота, называя их «маршем справедливости», который «никак не помешает войскам» выполнять свои задачи в ходе спецоперации на Украине.