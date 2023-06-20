Fox News: Трамп рассказал о своей роли в отсрочке украинского конфликта и «очень крепких отношениях» с Путиным

В интервью Fox News экс-президент США Дональд Трамп предположил, что вооружённой конфронтации между Москвой и Киевом удалось бы избежать, если бы он сохранил свой пост. Политик также заявил, что у него очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, и вновь повторил, что мог бы примирить враждующие стороны в течение 24 часов.

Давайте поговорим о России. Вы сказали, что закончите российско-украинский конфликт за 24 часа.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Верно.

Ваши оппоненты из Республиканской партии в это не верят. Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи сказал следующее: «Как бы нелепо это не звучало, я подозреваю, что он попытается добиться этого, сдав Украину Путину и России». Как бы вы это сделали?

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Хорошо, готовы? Начну с Криса Кристи, которого я очень хорошо знаю. Он покинул Нью-Джерси после скандала вокруг моста Джорджа Вашингтона, и это был настоящий бардак. Он покинул Нью-Джерси, когда его рейтинг одобрения составлял девять процентов, а, по словам большинства людей, и того меньше.

Нет, он не был бы подходящим парнем, чтобы сделать это (добиться мира - ИноТВ), в отличие меня. Я очень хорошо ладил с Зеленским, потому что он выступил по поводу первого фальшивого импичмента. Знаете, что он сказал? Когда его спросили: «Вам угрожал президент Трамп?», он ответил: «Нет, мне вообще не угрожали, я даже не знаю, о чём вы говорите».

Он был очень хорош. Он мог бы пустить пыль в глаза и сказать: «Ну, я чувствовал себя слегка запуганным». Нет, сказал он, ему вообще не угрожали. И сказал очень громко. Мы очень хорошо с ним ладим.

Я уважал его за это, потому что, честно говоря, он мог бы сыграть на публику, чтобы, возможно, выставить себя хорошо или плохо. Я не знаю. Но он мог бы поступить по-другому. Он сказал: «Мне никогда не угрожали. Это был очень хороший разговор». Я позвонил ему, чтобы его поздравить.

И с Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, я давно с ним не разговаривал. Но у меня были очень крепкие отношения.

Но был ли он не прав, отправляя войска на Украину?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Он бы их не ввёл, если бы я был у власти. Он пошёл на это после моего ухода. Я думал, что он может подобное предпринять. Послушайте, я говорил с ним. Я сказал: «Если вы это сделаете, то расплата будет суровой. Это будет катастрофа. Не делайте этого».

Я сказал ему, что собираюсь кое-что предпринять. Он сказал: «Нет, нет, нет, вы этого не сделаете». Я сказал: «Сделаю, Владимир, сделаю. Я собираюсь это сделать». И знаете что? Он мне не поверил.

А о чём шла речь?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Неважно.О чём-то очень плохом. И он мне вообще не поверил. Разве что на 10%. И 10% — это всё, что было нужно. Угрозы не было. Всё началось только после того, как я ушёл.

Но вы верите в то, что Украина — это отдельная от России страна?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Да, разумеется. Это отдельная страна, но когда-то она не была

отдельной страной. И Путину так больше нравилось

Должен ли Путин получить Крым? Является ли это частью вашей сделки?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Сейчас я не обсуждаю эти сделки, потому что это помешает переговорам. Но я говорю вам, что в течение 24 часов… я стал очень богатым человеком, заключая сделки, очень богатым. И знаете, добился гораздо большего, чем люди осознают. И это то, чем я занимаюсь. Я заключил бы сделку за 24 часа с начала наших переговоров.

Я сказал бы кое-что Зеленскому. И я сказал бы кое-что Путину. И я привёл бы его в комнату. И я говорил бы с ним снова и снова. Я бы заключил сделку очень быстро. И знаете, что? Смерть и разрушения прекратились бы, потому что сейчас Украину стирают с лица земли.

Дата публикации 20 июня 2023 года.