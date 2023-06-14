Sky News: «я всё сделал правильно» — Трамп раскритиковал «фиктивное» дело о секретных документах

Экс-президент США Дональд Трамп возмутился предъявленными ему обвинениями в хранении засекреченных документов. По его словам, он имел на это право, при этом Джо Байдену в похожем случае удалось выйти сухим из воды, рассказывает Sky News. На собрании сторонников в Нью-Джерси бывший глава государства заявил о «гнусном и отвратительном злоупотреблении полномочиями», цель которого — сфальсифицировать предстоящие президентские выборы.

Во вторник бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своих политических оппонентов всего несколько часов спустя после того, как заявил в суде о своей невиновности по 37 пунктам обвинения, пишет Sky News. В гневной речи, которая длилась чуть больше получаса, он накинулся на ряд видных общественных деятелей, включая Билла и Хиллари Клинтон, президента Джо Байдена и его семью, а также прокурора, который ведёт дело в Майами.

«Сегодня мы стали свидетелями самого гнусного и отвратительного злоупотребления полномочиями в истории нашей страны», — начал Трамп свою речь перед сторонниками в Нью-Джерси. Он утверждал, что обвинения в его адрес — это «ещё одна попытка сфальсифицировать выборы и украсть их результаты».

Затем бывший глава государства поделился некоторыми деталями своей защиты в суде, подчёркивая, что имел полное право держать дома засекреченные документы. «Меня угрожают посадить в тюрьму на 400 лет за то, что я хранил собственные президентские бумаги, — утверждал Трамп. — Какие бы документы президент ни решил взять с собой, у него есть на это право — полное право». Экс-президент настаивал, что это «фиктивное» дело «должны немедленно прекратить, потому что оно разрушает страну».

Дональд Трамп также напомнил о засекреченных документах, которые ранее нашли дома у Джо Байдена. «Я единственный, кто следовал букве закона», — подчеркнул бывший лидер Соединённых Штатов. «У Джо Байдена как вице-президента не было никакого права рассекречивать документы, у меня как у президента было, — объяснил Трамп. — Я всё сделал правильно — мне предъявили обвинения. А с продажным Джо ничего не происходит».

К концу своей речи экс-президент повторил провокационные заявления по ключевым темам его избирательной кампании. Он заявил, что в случае победы усилит контроль на границе и прекратит украинский конфликт «за 24 часа». Также Трамп заверил, что назначит специального прокурора для ведения дела против Байдена и его семьи.

Бывший глава государства подчеркнул, что сейчас Соединённые Штаты находятся «в серьёзном упадке». Он обещал, что, вернувшись в Овальный кабинет, полностью уничтожит «глубинное государство» — мы знаем, кто эти люди». «Я единственный, кто может спасти этот народ, — приводит Sky News заключительные слова Трампа. — Правосудие победит, и мы освободим нашу страну».