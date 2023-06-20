Daily Mail: «Его нужно пристрелить» — представительница демократов допустила оговорку по Фрейду, критикуя Трампа

В недавнем интервью член палаты представителей от Демократической партии Стейси Пласкетт допустила «грубую словесную ошибку». Комментируя суд над Дональдом Трампом, она заявила, что экс-главу Белого дома необходимо убить, но затем спешно поправила себя, пишет Daily Mail.

Комментируя судебный процесс над Дональдом Трампом, член палаты представителей от Демократической партии без права голоса Стейси Пласкетт допустила «грубую словесную ошибку. Ей пришлось быстро поправить себя после того, как она заявила о необходимости «пристрелить» Дональда Трампа, пишет Daily Mail.

В недавнем интервью MSNBC Пласкетт критиковала Трампа за то, что политик хранил «секретную для американцев информацию» и мог «поделиться ею с любым посетителем» курорта Мар-а-Лаго. «И его нужно пристрелить… остановить», — добавила она.

Делегат, представляющая Виргинские острова, также обрушилась на республиканцев, которые обвиняют Министерство юстиции в двойных стандартах. Она заявила, что члены «старой доброй партии» хотят, чтобы «им с рук сходило больше, чем рядовым американцам».

Ряд республиканцев настаивают, что Джо Байден использует правоохранительную систему в качестве оружия против Трампа, своего главного политического соперника. Но Пласкетт назвала их скептицизм в отношении Минюста и ФБР «пропагандой», поясняет издание.

Пласкетт, которую занимает свою должность с 2014 года, начала привлекать к себе внимание после участия во втором импичменте Трампа, который касался возможной причастности экс-президента к штурму Капитолия. Сейчас она является высокопоставленным членом одного из подкомитетов нижней палаты американского парламента, подчёркивает Daily Mail.

Видео с заявлением демократки вызвало живое обсуждение среди консерваторов в соцсетях. «Вот так оговорка по Фрейду от Стейси Пласкетт», — заметил один из пользователей Твиттера. «За решётку её!» — призвал основатель движения «Студенты за Трампа» Райан Фурье.

Между тем Трамп, не признавший себя виновным по 37 федеральным пунктам обвинения, связанным с неправильным обращением с секретными документами, продолжает свою предвыборную кампанию. В частности, он собирается выступить на крупной консервативной конференции в эти выходные, сообщает Daily Mail.