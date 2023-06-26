Der Spiegel: попытка мятежа в России застала немецкие спецслужбы врасплох

Попытка мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала для немецких спецслужб большим сюрпризом, сообщает Der Spiegel. О событиях в России ведомство канцлера узнало только вечером в пятницу, а многие другие правительственные структуры вообще только в субботу утром. При этом предоставленная разведкой информация была крайне скудной и ограничивалась тем, что сообщалось в СМИ, рассказывает немецкое издание.
Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина застал немецкие спецслужбы врасплох, сообщает Der Spiegel. О событиях в России власти Германии узнали только вечером в пятницу, когда наёмники уже двигались в сторону Ростова-на-Дону. Но эта информация поступила только в ведомство канцлера. Многие другие правительственные структуры узнали о происходящем исключительно утром в субботу.
При этом американские спецслужбы ещё в середине июня сообщали о намерениях Пригожина устроить в России силовые акции, продолжает немецкое издание. А о возможных беспорядках они проинформировали Белый дом, Пентагон и конгресс США за день до начала продвижения вагнеровцев в сторону Москвы. При этом неизвестно, дошла ли информация от американцев до немецкой разведки.
Из всего этого можно сделать только один вывод, заключает Der Spiegel: как система раннего оповещения Федеральная разведывательная служба Германии дала сбой. К тому же информация, которую она предоставила немецким властям, была очень скудной. Она ограничивалась теми сведениями, которые сообщались в СМИ.
В связи с этим в бундестаге вскоре пройдёт экстренное заседание, на котором будет обсуждаться «спорная роль» службы внешней разведки в сложившейся ситуации. Главе Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Калю придётся объяснять, почему его ведомство не следило за развитием событий в России или же, возможно, неверно интерпретировало имеющуюся информацию.
Есть подозрения, что взаимодействие внутренних структур ведомства не налажено должным образом. Ведь это не первый раз, когда немецкая разведка терпит провал. До этого в августе 2021 года агентов Германии застало врасплох то, что «Талибан»* вернул себе власть в Афганистане. Они не смогли предвидеть и начало боевых действий на Украине в феврале прошлого года. При этом Каль на тот момент лично находился в Киеве. «В парламентских кругах на выходных звучал язвительный вопрос: «Не находился ли Каль в субботу в Ростове-на-Дону?» — заключает Der Spiegel.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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