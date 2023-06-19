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Newsweek: Израиль опасается, что оружие с Украины попадёт в Иран — но Пентагон уверен в контроле над поставками

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Как сообщил в интервью Newsweek на условиях анонимности один из командующих Силами обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильское руководство опасается, что отправляемое на Украину западное оружие может оказаться в итоге на Ближнем Востоке. Такие опасения выражают и некоторые аналитики, заявляя об активном сотрудничестве России с Ираном в военной сфере. В то же время Вашингтон официально заверил, что учитывает все возможные риски и контролирует поставки на Украину, обвинив Россию в намеренном распространении «дезинформации» с целью посеять сомнения, говорится в статье.
Newsweek: Израиль опасается, что оружие с Украины попадёт в Иран — но Пентагон уверен в контроле над поставками
AP

Израиль опасается, что предназначенное для Украины передовое западное оружие может оказаться в руках его врагов на Ближнем Востоке, включая Иран. Об этом заявил в интервью Newsweek высокопоставленный представитель Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ), который рассказал на условиях анонимности, что спецслужбы стараются отследить, куда в дальнейшем попадает оружие, такое, например, как переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin. 

По его словам, спецслужбы считают, что пророссийские формирования способны передать Ирану захваченное ими западное вооружение из-за «тесных связей» между Москвой и Тегераном в оборонной сфере, в то время как проукраинские элементы могут заниматься контрабандой оружия из-за денег. Израиль обеспокоен тем, что оружие, предоставленное Украине Соединёнными Штатами и другими странами Запада, может оказаться в итоге на Ближнем Востоке.

Предполагается, что сновной маршрут транспортировки пролегает через Чёрное море в Средиземное. Данная ситуация выглядит опасно, подчеркнул израильский военный: «Во-первых, они могут изучить характеристики оружия, а затем научиться их воспроизводить. Особенно это касается Ирана. Другая проблема заключается в том, что мы очень обеспокоены, что некоторые из этих возможностей попадут в руки «Хезболлы» и ХАМАС».

Как пояснил израильский командующий, точные объёмы вероятной контрабанды оружия через Украину оценить довольно сложно, однако такая возможность вызывает в Израиле серьёзное беспокойство. «Составить картину действительно сложно, но мы видим признаки. Мы видим определённые признаки — и это очень, очень тревожно», — также заявил собеседник Newsweek.

Другой осведомлённый источник, который является «сотрудником разведки иностранного государства» и также пожелал остаться неназванным в связи с «деликатным характером темы», рассказал журналистам Newsweek, что 20 августа прошлого года российский транспортный самолет Ил-76 якобы доставил в Тегеран груз общей стоимостью около $100 млн. По его словам, в составе этого груза было и оружие западного образца, включая системы Javelin американского производства, а также лёгкое противотанковое оружие нового поколения (NLAW) британского производства.

Собеседник Newsweek также предоставил спутниковые снимки в качестве подтверждения данной информации, однако журналисты не смогли самостоятельно проверить достоверность этих изображений, говорится в статье. По словам источника, это оружие было якобы предоставлено Ирану, чтобы он смог изучить его и использовать как образец для проектирования, в обмен на поставки иранских беспилотников для российских сил на Украине.

Эта информация поступает на фоне обострения напряжённости в отношениях между Израилем и Ираном, которые продолжают обмениваться угрозами, а также на фоне нового всплеска насилия в секторе Газа и столкновений между ХАМАС и израильскими силами, отмечается в статье. Как опасаются некоторые эксперты, в случае контрабанды оружия на Ближний Восток это усилит позиции противников как Израиля, так и США в этом взрывоопасном регионе.

В свою очередь, представители официальной миссии Ирана при ООН заявили в интервью Newsweek об отсутствии какой-либо информации, подтверждающей поставки западного оружия из России. В то же время они осудили Вашингтон и обвинили его в разжигании военного конфликта на Украине путём постоянной отправки туда оружия, подчеркнув, что чем дольше продолжается этот конфликт, тем больше ущерба он приносит для всех и тем сложнее будет его урегулировать.

Отправка всё новых вооружений на Украину никак не поможет достичь мирного урегулирования, также подчеркнули в миссии Ирана при ООН. Вместо этого необходимо поощрять мирные инициативы и помочь всем сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное решение для прекращения этого конфликта, заявили иранские дипломаты в беседе с Newsweek.

Между тем некоторые западные аналитики разделяют опасения Израиля о том, что ситуация на Украине могла привести к всплеску контрабанды оружия через границу, даже если на данном этапе это имеет довольно ограниченный характер, говорится в статье. В частности, так считает Марк Галеотти — глава лондонской группы Mayak Intelligence, который также является почётным профессором Университетского колледжа Лондона и одним из соавторов недавнего доклада, в котором исследуется возможная угроза незаконных потоков оружия с территории Украины.

По словам Галеотти, полученные ими данные показывают, что утечка стрелкового оружия и переносных вооружений на данный момент имеет очень ограниченные масштабы. Также сообшалось о случаях пропажи более сложного вооружения, такого как Javelin, однако эксперты предполагают, что «на данном этапе речь идёт о единичных случаях с целью его изучения», а не о более крупных партиях. По мнению эксперта, настоящие проблемы могут начаться, когда стрельба прекратится, поэтому необходимо действовать заранее.

«Огромное количество неконтролируемого оружия по обе стороны линии фронта, широкое распространение коррупции и транснациональной организованной преступности, а также налаженные маршруты контрабанды через Чёрное море, которые можно быстро перенаправить, — всё это говорит о том, что это серьёзная потенциальная проблема, которую мы должны решать уже сейчас», — заявил Галеотти в интервью Newsweek.

Подобные сценарии в более широком смысле не являются уникальными в случае вооружённых конфликтов по всему миру, считает Нильс Дюке, директор Фламандского института мира в Брюсселе и координатор финансируемого Европейской комиссией проекта INSIGHT, который посвящён изучению насилия с применением огнестрельного оружия в Европе. «Во время каждого вооружённого конфликта происходит перенаправление оружия, особенно что касается стрелкового оружия и лёгких вооружений», — рассказал Дюке в интервью Newsweek. 

По его мнению, так же обстоит дело и на Украине, где оружие уже с первых дней конфликта оказалось в руках гражданских лиц. Дюке признал, что западные правительства предпринимают меры с целью избежать утечки вооружений с территории Украины. Кроме того, нет достоверной информации, позволяющей точно оценить масштабах этой проблемы, отметил эксперт. Однако он считает, что учитывая тесные военные связи между Ираном и Россией, риск упомянутых выше поставок в Тегеран из Москвы с целью изучения и проектирования вооружений «очень велик».

Как и Галеотти, Дюке также предупреждает, что наибольшая угроза может возникнуть в более долгосрочной перспективе. По его словам, существует значительный риск того, что после завершения конфликта на Украине оставшееся там вооружение окажется в зонах конфликта, включая неспокойные страны Ближнего Востока и Кавказа, либо попадёт в руки участников террористических и криминальных сетей.

«Например, оружие, которое стало наследием войны в бывшей Югославии, до сих пор используется в ходе террористических атак и в криминальной среде по всей Европе, хотя эта война закончилась два десятилетия назад», — подчеркнул Дюке. По его мнению, аналогичная опасность связана и с конфликтом на Украине: «В результате потребуются долгосрочные обязательства по снижению таких рисков, связанных с распространением этих вооружений, — и в то же время, необходимо принять как можно больше мер уже сегодня, чтобы ограничить риски утечки в будущем», — призвал эксперт в интервью Newsweek.

Джефф Абрамсон, старший научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне (округ Колумбия) и глава Форума по торговле оружием, также признаёт усилия западных правительств, направленные на то, чтобы воспрепятствовать контрабанде оружия, поставляемого на Украину. Однако он уверен, что часть выделяемой Киеву поддержки попадет не в те руки: «Учитывая огромное количество вооружений, направленных на Украину за период конфликта, есть почти 100-процентная уверенность в том, что некоторые из них окажутся в руках у тех третьих стран, где Вашингтон предпочёл бы этого не иметь», — заявил Абрамсон в интервью Newsweek.

Он пояснил, что переносное оружие во многих отношениях легче всего вывезти из зоны конфликта. Поэтому стрелковое оружие и лёгкие вооружения, как правило, являются одними из самых долговечных и наиболее часто вывозимых из зон боевых действий, подчеркнул эксперт. Абрамсон также напомнил о том, как долго предыдущие конфликты служили очагами торговли оружием: «Трудно поверить, что этот конфликт будет отличаться от предыдущих. А это означает, что мы должны ожидать, что поставляемое туда оружие в конечном итоге затронет соседние регионы».

По мнению эксперта, негативные последствия этого будут ещё проявляться на протяжении ближайших лет, а возможно, даже десятилетий. В частности, это оружие может подорвать усилия по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке, предупредил Абрамсон. Чтобы этого избежать, он призвал принять более строгие меры, включая чёткую идентификацию и мониторинг уже имеющегося на Украине оружия и того, которое будет поставляться в будущем, для предотвращения его дальнейшей контрабанды.

Эта проблема отражает долгую предыдущую историю того, как американское оружие «непреднамеренно оказывалось в руках враждебных сил», говорится в статье. В частности, это произошло в результате массовой капитуляции сил, сотрудничающих с США, перед лицом молниеносного наступления джихадистов в Ираке, а также в ходе разгрома поддерживаемых американцами повстанческих формирований в соседней Сирии и после стремительного вывода западных сил из Афганистана. Всё это привело к тому, что огромное количество западных вооружений, включая даже боевые вертолёты и другую современную технику, оказалось в руках террористов и экстремистов, действующих на Ближнем Востоке, пишет Newsweek.  

В свою очередь, хотя американские официальные лица также признают свою озабоченность в связи с возможными утечками оружия, поставляемого на Украину Пентагоном, однако считают эти риски минимальными. По их словам, Вашингтон и Киев принимают серьёзные меры для предотвращения несанкционированной переправки оружия в чужие руки, и это в значительной мере приносит успешные результаты. 

«Украина взяла на себя обязательства обеспечить безопасность снаряжения и технологий, переданных в дар США, и продолжает обеспечивать в этой связи выдающееся сотрудничество и прозрачность», — заявил в интервью Newsweek представитель Госдепартамента США. По его словам, американские власти также прекрасно осознают все риски, связанные с возможной контрабандой оружия из зоны любого конфликта, и «активно предпринимает шаги для снижения этих рисков в тесном сотрудничестве с правительством Украины».

На данный момент Госдепартаменту «не известно о каких-либо достоверных доказательствах незаконного перенаправления передовых обычных вооружений, переданных в дар Украине», подчеркнул американский чиновник. По его словам, американские власти тесно взаимодействуют с Киевом «на самом высоком уровне», чтобы обеспечить полную подотчётность всей оказываемой помощи, а также тщательно взвешивают все возможные риски «перед отправкой за границу систем, содержащих секретные технологии».

«Правительство Украины предприняло решительные действия по усилению контроля за пожертвованной военной техникой, включая модернизацию IT-ресурсов, обучение персонала более строгим процедурам и создание наблюдательного парламентского комитета», — добавил представитель Госдепартамента. При этом меры и усилия, направленные на обнаружение и пресечение незаконного оборота оружия, активно предпринимают не только Вашингтон и Киев, но и европейские союзники, заверил собеседник Newsweek. 

Он также обвинил Москву в том, что она намеренно распространяет информацию об опасности утечек оружия из зоны конфликта, чтобы отвлечь внимание от аналогичных подозрений в свой адрес: «Россия продолжает распространять дезинформацию о незаконном перенаправлении оружия на Украине, чтобы дискредитировать Киев и помешать активной международной поддержке Украины», — подчеркнул американский чиновник. По его мнению, именно Россия, которая начала спецоперацию на территории Украины, должна понести полную ответственность за любую несанкционированную передачу оружия из зоны конфликта, говорится в статье.

В Пентагоне также считают, что сообщения об утечках вооружений являются преувеличенными. «Как недавно уже заявляли многие высокопоставленные чиновники минобороны, в том числе во время своих показаний перед конгрессом, мы не видели достоверных доказательств незаконного перенаправления снаряжения, которое изначально предназначалось для обеспечения безопасности Украины», — заявил представитель Пентагона в беседе с корреспондентом Newsweek. По его словам, на это указывает и тот факт, что Киев «продолжает эффективно использовать» всю предоставленную Западом военную помощь на поле боя.

После начала российской спецоперации в феврале 2022 года Соединённые Штаты уже предоставили Украине военную помощь почти на $50 млрд. В частности, ещё до обострения конфликта Вашингтон отправил на Украину около 7700 систем Javelin, а за первые два месяца после начала спецоперации ещё 5500 единиц, сообщается в статье.

Новые партии этих вооружений и другого переносного оружия, такого как противотанковые ракеты с системой оптического отслеживания и беспроводного наведения, а также зенитные ракеты Stinger, продолжают отправляться в рамках новых пакетов военной помощи, включая тот, о котором было объявлено в США в минувшую среду. Все они продолжают пополнять стремительно растущий арсенал передовых западных вооружений, предоставляемых Украине, заключает Newsweek. 

 

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Newsweek США Северная Америка
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