Newsweek: Израиль опасается, что оружие с Украины попадёт в Иран — но Пентагон уверен в контроле над поставками

Как сообщил в интервью Newsweek на условиях анонимности один из командующих Силами обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильское руководство опасается, что отправляемое на Украину западное оружие может оказаться в итоге на Ближнем Востоке. Такие опасения выражают и некоторые аналитики, заявляя об активном сотрудничестве России с Ираном в военной сфере. В то же время Вашингтон официально заверил, что учитывает все возможные риски и контролирует поставки на Украину, обвинив Россию в намеренном распространении «дезинформации» с целью посеять сомнения, говорится в статье.

Израиль опасается, что предназначенное для Украины передовое западное оружие может оказаться в руках его врагов на Ближнем Востоке, включая Иран. Об этом заявил в интервью Newsweek высокопоставленный представитель Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ), который рассказал на условиях анонимности, что спецслужбы стараются отследить, куда в дальнейшем попадает оружие, такое, например, как переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.



По его словам, спецслужбы считают, что пророссийские формирования способны передать Ирану захваченное ими западное вооружение из-за «тесных связей» между Москвой и Тегераном в оборонной сфере, в то время как проукраинские элементы могут заниматься контрабандой оружия из-за денег. Израиль обеспокоен тем, что оружие, предоставленное Украине Соединёнными Штатами и другими странами Запада, может оказаться в итоге на Ближнем Востоке.



Предполагается, что сновной маршрут транспортировки пролегает через Чёрное море в Средиземное. Данная ситуация выглядит опасно, подчеркнул израильский военный: «Во-первых, они могут изучить характеристики оружия, а затем научиться их воспроизводить. Особенно это касается Ирана. Другая проблема заключается в том, что мы очень обеспокоены, что некоторые из этих возможностей попадут в руки «Хезболлы» и ХАМАС».



Как пояснил израильский командующий, точные объёмы вероятной контрабанды оружия через Украину оценить довольно сложно, однако такая возможность вызывает в Израиле серьёзное беспокойство. «Составить картину действительно сложно, но мы видим признаки. Мы видим определённые признаки — и это очень, очень тревожно», — также заявил собеседник Newsweek.



Другой осведомлённый источник, который является «сотрудником разведки иностранного государства» и также пожелал остаться неназванным в связи с «деликатным характером темы», рассказал журналистам Newsweek, что 20 августа прошлого года российский транспортный самолет Ил-76 якобы доставил в Тегеран груз общей стоимостью около $100 млн. По его словам, в составе этого груза было и оружие западного образца, включая системы Javelin американского производства, а также лёгкое противотанковое оружие нового поколения (NLAW) британского производства.



Собеседник Newsweek также предоставил спутниковые снимки в качестве подтверждения данной информации, однако журналисты не смогли самостоятельно проверить достоверность этих изображений, говорится в статье. По словам источника, это оружие было якобы предоставлено Ирану, чтобы он смог изучить его и использовать как образец для проектирования, в обмен на поставки иранских беспилотников для российских сил на Украине.



Эта информация поступает на фоне обострения напряжённости в отношениях между Израилем и Ираном, которые продолжают обмениваться угрозами, а также на фоне нового всплеска насилия в секторе Газа и столкновений между ХАМАС и израильскими силами, отмечается в статье. Как опасаются некоторые эксперты, в случае контрабанды оружия на Ближний Восток это усилит позиции противников как Израиля, так и США в этом взрывоопасном регионе.



В свою очередь, представители официальной миссии Ирана при ООН заявили в интервью Newsweek об отсутствии какой-либо информации, подтверждающей поставки западного оружия из России. В то же время они осудили Вашингтон и обвинили его в разжигании военного конфликта на Украине путём постоянной отправки туда оружия, подчеркнув, что чем дольше продолжается этот конфликт, тем больше ущерба он приносит для всех и тем сложнее будет его урегулировать.



Отправка всё новых вооружений на Украину никак не поможет достичь мирного урегулирования, также подчеркнули в миссии Ирана при ООН. Вместо этого необходимо поощрять мирные инициативы и помочь всем сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное решение для прекращения этого конфликта, заявили иранские дипломаты в беседе с Newsweek.



Между тем некоторые западные аналитики разделяют опасения Израиля о том, что ситуация на Украине могла привести к всплеску контрабанды оружия через границу, даже если на данном этапе это имеет довольно ограниченный характер, говорится в статье. В частности, так считает Марк Галеотти — глава лондонской группы Mayak Intelligence, который также является почётным профессором Университетского колледжа Лондона и одним из соавторов недавнего доклада, в котором исследуется возможная угроза незаконных потоков оружия с территории Украины.



По словам Галеотти, полученные ими данные показывают, что утечка стрелкового оружия и переносных вооружений на данный момент имеет очень ограниченные масштабы. Также сообшалось о случаях пропажи более сложного вооружения, такого как Javelin, однако эксперты предполагают, что «на данном этапе речь идёт о единичных случаях с целью его изучения», а не о более крупных партиях. По мнению эксперта, настоящие проблемы могут начаться, когда стрельба прекратится, поэтому необходимо действовать заранее.



«Огромное количество неконтролируемого оружия по обе стороны линии фронта, широкое распространение коррупции и транснациональной организованной преступности, а также налаженные маршруты контрабанды через Чёрное море, которые можно быстро перенаправить, — всё это говорит о том, что это серьёзная потенциальная проблема, которую мы должны решать уже сейчас», — заявил Галеотти в интервью Newsweek.



Подобные сценарии в более широком смысле не являются уникальными в случае вооружённых конфликтов по всему миру, считает Нильс Дюке, директор Фламандского института мира в Брюсселе и координатор финансируемого Европейской комиссией проекта INSIGHT, который посвящён изучению насилия с применением огнестрельного оружия в Европе. «Во время каждого вооружённого конфликта происходит перенаправление оружия, особенно что касается стрелкового оружия и лёгких вооружений», — рассказал Дюке в интервью Newsweek.



По его мнению, так же обстоит дело и на Украине, где оружие уже с первых дней конфликта оказалось в руках гражданских лиц. Дюке признал, что западные правительства предпринимают меры с целью избежать утечки вооружений с территории Украины. Кроме того, нет достоверной информации, позволяющей точно оценить масштабах этой проблемы, отметил эксперт. Однако он считает, что учитывая тесные военные связи между Ираном и Россией, риск упомянутых выше поставок в Тегеран из Москвы с целью изучения и проектирования вооружений «очень велик».



Как и Галеотти, Дюке также предупреждает, что наибольшая угроза может возникнуть в более долгосрочной перспективе. По его словам, существует значительный риск того, что после завершения конфликта на Украине оставшееся там вооружение окажется в зонах конфликта, включая неспокойные страны Ближнего Востока и Кавказа, либо попадёт в руки участников террористических и криминальных сетей.



«Например, оружие, которое стало наследием войны в бывшей Югославии, до сих пор используется в ходе террористических атак и в криминальной среде по всей Европе, хотя эта война закончилась два десятилетия назад», — подчеркнул Дюке. По его мнению, аналогичная опасность связана и с конфликтом на Украине: «В результате потребуются долгосрочные обязательства по снижению таких рисков, связанных с распространением этих вооружений, — и в то же время, необходимо принять как можно больше мер уже сегодня, чтобы ограничить риски утечки в будущем», — призвал эксперт в интервью Newsweek.



Джефф Абрамсон, старший научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне (округ Колумбия) и глава Форума по торговле оружием, также признаёт усилия западных правительств, направленные на то, чтобы воспрепятствовать контрабанде оружия, поставляемого на Украину. Однако он уверен, что часть выделяемой Киеву поддержки попадет не в те руки: «Учитывая огромное количество вооружений, направленных на Украину за период конфликта, есть почти 100-процентная уверенность в том, что некоторые из них окажутся в руках у тех третьих стран, где Вашингтон предпочёл бы этого не иметь», — заявил Абрамсон в интервью Newsweek.



Он пояснил, что переносное оружие во многих отношениях легче всего вывезти из зоны конфликта. Поэтому стрелковое оружие и лёгкие вооружения, как правило, являются одними из самых долговечных и наиболее часто вывозимых из зон боевых действий, подчеркнул эксперт. Абрамсон также напомнил о том, как долго предыдущие конфликты служили очагами торговли оружием: «Трудно поверить, что этот конфликт будет отличаться от предыдущих. А это означает, что мы должны ожидать, что поставляемое туда оружие в конечном итоге затронет соседние регионы».



По мнению эксперта, негативные последствия этого будут ещё проявляться на протяжении ближайших лет, а возможно, даже десятилетий. В частности, это оружие может подорвать усилия по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке, предупредил Абрамсон. Чтобы этого избежать, он призвал принять более строгие меры, включая чёткую идентификацию и мониторинг уже имеющегося на Украине оружия и того, которое будет поставляться в будущем, для предотвращения его дальнейшей контрабанды.



Эта проблема отражает долгую предыдущую историю того, как американское оружие «непреднамеренно оказывалось в руках враждебных сил», говорится в статье. В частности, это произошло в результате массовой капитуляции сил, сотрудничающих с США, перед лицом молниеносного наступления джихадистов в Ираке, а также в ходе разгрома поддерживаемых американцами повстанческих формирований в соседней Сирии и после стремительного вывода западных сил из Афганистана. Всё это привело к тому, что огромное количество западных вооружений, включая даже боевые вертолёты и другую современную технику, оказалось в руках террористов и экстремистов, действующих на Ближнем Востоке, пишет Newsweek.