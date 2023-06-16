Redacted: Штаты без понятия, где их оружие, переданное Украине

Как показал отчёт для Министерства обороны США, Штаты не могут отследить большую часть оружия, которое они передавали Украине, сообщают ведущие подкаста Redacted. Они сравнивают Пентагон с онлайн-магазином Etsy и удивляются, что на него ещё не составлены плохие отзывы.

Причина, почему Вашингтон «затаил дыхание», как пишет The Washington Post, в том, что там кроется продаваемая нам ложь. Они не хотят, чтобы вы узнали правду про все те деньги, которые мы направляем Украине и куда они идут. Мы не знаем, куда они пошли. Мы не можем отследить их. Недавно вышел новый отчёт управления генерального инспектора из министерства обороны, он называется «Оценка контроля отчётности по средствам обороны, переданным Украине воздушным путём в рамках зоны ответственности Европейского командования США».

Этот отчёт впечатляет, я призываю вас всех его прочитать, как это сделал я. Он показывает, что Вашингтон не смог отследить судьбу трёх из пяти его больших пакетов поставок Украине. «Мы извиняемся, что мы не знаем, куда пошли все эти деньги или это оружие. Мы не знаем. Упс».

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая подкаста Redacted: Они говорят о важности поддержки Украины деньгами и помощью. Но то, что они дают ей, похоже на пожертвования, что несут на паперть. Это не то, что вам нужно для жизни, это не необходимость. И всё это без должной организации. И в этом отчёте говорится, что многое из этих вооружений немаркировано. И сотрудники, которые базируются в Польше, не знают, что там такое, что с этим делать и куда оно идёт. И нет никакого реестра нуждающихся, чтобы можно было сказать: этим людям нужно то-то, потому что они в этой очереди. Там полный хаос.

Буквально вы можете заказать что-то успешнее на Etsy, чем у министерства обороны.

НАТАЛИ МОРРИС: Удивляюсь, почему у них нет плохого отзыва на сайте Yelp.

У них должен быть магазин на Etsy. Думаю, он есть, там вы можете купить оружие с чёрного рынка и выгравировать на нём своё имя. Так что, конечно, не важно, получит ли Украина оружие, потому что военно-промышленный комплекс: Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics — все они получат новые заказы. Они ещё больше увеличат выручку, чтобы восполнить то, чего уже не хватает или что уже было уничтожено Россией.

Дата выхода в эфир 15 июня 2023 года.