Euroactiv Оригинал

Euroactiv: страны ЕС взбунтовались против ряда положений законопроекта о наращивании военного производства

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Большинство стран ЕС выступили за удаление некоторых положений из законопроекта о наращивании производства боеприпасов, сообщает Euroactiv со ссылкой на осведомлённые источники. Этот «бунт», как пишет издание, не поддержали лишь Бельгия, Болгария, Эстония, Мальта и Люксембург.
Euroactiv: страны ЕС взбунтовались против ряда положений законопроекта о наращивании военного производства
AP

Большинство стран Евросоюза добиваются удаления нескольких положений из предлагаемого Закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP), сообщает Euractiv со ссылкой на несколько дипломатических источников.

Члены ЕС обвиняют Европейскую комиссию в использовании нынешней чрезвычайной ситуации для узурпации их национальных полномочий.

В общей сложности 21 член блока выступил за урезание предлагаемого текста о поддержке производства боеприпасов.

В центре дебатов лежит вопрос о том, давать ли Еврокомиссии и небольшой группе государств-членов разрешение размещать приоритетные заказы.

Кроме того, страны ЕС также хотят освободить компании от обязательства делиться с ЕК секретной информацией о производстве.

Как напоминает издание, изначально этот законопроект был предложен для увеличения мощностей европейской промышленности до уровня, который позволил бы в следующем году выпустить один миллион снарядов. Цель этого наращивания производства — пополнить арсеналы членов ЕС и удовлетворить неотложные потребности Украины в боеприпасах.

Однако группа, возглавляемая Берлином, раскритиковала документ Еврокомиссии за «перегибы» в вопросе полномочий государств-членов.

По словам нескольких дипломатов ЕС, этот «бунт» не поддержали лишь Бельгия, Болгария, Эстония, Мальта и Люксембург, при этом Швеция, председательствующая в настоящее время в Евросоюзе, считается нейтральной

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euroactiv Польша Европа
теги
Германия Европа Европейская комиссия Евросоюз оружие Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров