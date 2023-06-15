Euroactiv: страны ЕС взбунтовались против ряда положений законопроекта о наращивании военного производства

Большинство стран ЕС выступили за удаление некоторых положений из законопроекта о наращивании производства боеприпасов, сообщает Euroactiv со ссылкой на осведомлённые источники. Этот «бунт», как пишет издание, не поддержали лишь Бельгия, Болгария, Эстония, Мальта и Люксембург.
Большинство стран Евросоюза добиваются удаления нескольких положений из предлагаемого Закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP), сообщает Euractiv со ссылкой на несколько дипломатических источников.
Члены ЕС обвиняют Европейскую комиссию в использовании нынешней чрезвычайной ситуации для узурпации их национальных полномочий.
В общей сложности 21 член блока выступил за урезание предлагаемого текста о поддержке производства боеприпасов.
В центре дебатов лежит вопрос о том, давать ли Еврокомиссии и небольшой группе государств-членов разрешение размещать приоритетные заказы.
Кроме того, страны ЕС также хотят освободить компании от обязательства делиться с ЕК секретной информацией о производстве.
Как напоминает издание, изначально этот законопроект был предложен для увеличения мощностей европейской промышленности до уровня, который позволил бы в следующем году выпустить один миллион снарядов. Цель этого наращивания производства — пополнить арсеналы членов ЕС и удовлетворить неотложные потребности Украины в боеприпасах.
Однако группа, возглавляемая Берлином, раскритиковала документ Еврокомиссии за «перегибы» в вопросе полномочий государств-членов.
По словам нескольких дипломатов ЕС, этот «бунт» не поддержали лишь Бельгия, Болгария, Эстония, Мальта и Люксембург, при этом Швеция, председательствующая в настоящее время в Евросоюзе, считается нейтральной
Бывший эксперт Пентагона, советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн заявил, что Соединённые Штаты при желании могут заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях и заставить украинского президента Владимира Зеленского признать потерю территорий.
Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится в четверг, 15 июня.
Единая ставка НДФЛ в 13—15% для работающих в удалённом формате сотрудников, являющихся как налоговыми резидентами, так и нерезидентами России, позволит избежать оттока сотрудников из страны. Об этом заявил замглавы российского Минфина Алексей Сазанов.
Истребители ВВС Израиля выпустили четыре управляемые авиабомбы по объектам в окрестностях Дамаска в Сирии, пострадавших нет. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.