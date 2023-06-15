Euroactiv: страны ЕС взбунтовались против ряда положений законопроекта о наращивании военного производства

Большинство стран ЕС выступили за удаление некоторых положений из законопроекта о наращивании производства боеприпасов, сообщает Euroactiv со ссылкой на осведомлённые источники. Этот «бунт», как пишет издание, не поддержали лишь Бельгия, Болгария, Эстония, Мальта и Люксембург.

Большинство стран Евросоюза добиваются удаления нескольких положений из предлагаемого Закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP), сообщает Euractiv со ссылкой на несколько дипломатических источников.



Члены ЕС обвиняют Европейскую комиссию в использовании нынешней чрезвычайной ситуации для узурпации их национальных полномочий.



В общей сложности 21 член блока выступил за урезание предлагаемого текста о поддержке производства боеприпасов.



В центре дебатов лежит вопрос о том, давать ли Еврокомиссии и небольшой группе государств-членов разрешение размещать приоритетные заказы.



Кроме того, страны ЕС также хотят освободить компании от обязательства делиться с ЕК секретной информацией о производстве.



Как напоминает издание, изначально этот законопроект был предложен для увеличения мощностей европейской промышленности до уровня, который позволил бы в следующем году выпустить один миллион снарядов. Цель этого наращивания производства — пополнить арсеналы членов ЕС и удовлетворить неотложные потребности Украины в боеприпасах.



Однако группа, возглавляемая Берлином, раскритиковала документ Еврокомиссии за «перегибы» в вопросе полномочий государств-членов.



По словам нескольких дипломатов ЕС, этот «бунт» не поддержали лишь Бельгия, Болгария, Эстония, Мальта и Люксембург, при этом Швеция, председательствующая в настоящее время в Евросоюзе, считается нейтральной