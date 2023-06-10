CBC: дефицит поставок — канадские военные в Латвии докупают снаряжение на свои деньги

Из-за недостаточных поставок канадские военные в Латвии зачастую вынуждены покупать шлемы, бронежилеты и другое современное снаряжение на собственные средства через интернет-магазины. Кроме того, расквартированной там боевой группе не хватает современного противотанкового оружия и систем ПВО для защиты от вертолётов и штурмовиков, как удалось выяснить журналистам CBC News из электронной переписки.

Из-за тревожащей нехватки в сфере необходимого снабжения канадские военные, расквартированные в Латвии, зачастую покупают шлемы, бронежилеты и другое важное современное снаряжение за собственный счёт, пишет старший обозреватель CBC News в Оттаве Мюррей Брюстер. По его словам, у канадских солдат даже появилось условное название — снаряжение «от Гуччи», в честь известного итальянского дизайнера одежды от-кутюр, которое используют для описания снаряжения, приобретаемого самостоятельно, чтобы улучшить свою экипировку.



Причём для канадских подразделений в Латвии эти частные закупки определённо являются необходимостью, а не роскошью, учитывая тот факт, что они постоянно принимают участие в различных учениях с боевой стрельбой, для которых необходима надёжная защита от потери слуха и других возможных травм, подчёркивается в статье. Это вызывает всё больше беспокойства на фоне обострившегося конфликта на Украине, тем более что Латвия находится в непосредственной близости от России, поясняет автор.



По информации CBC News, такие частные покупки, которые канадские военные обычно осуществляют через интернет-магазины, включают в себя современное тактическое снаряжение или различные аксессуары от известных производителей, которые позволяют сделать имеющееся у них снаряжение более удобным и эффективным в применении. В частности, они покупают современные баллистические шлемы, оснащённые встроенными средствами для защиты органов слуха, а также дождевики, жилеты и амуницию, необходимую для переноски воды и боеприпасов.



При этом постоянно растёт количество жалоб на неподходящие для женщин-военнослужащих бронежилеты, которые они получают за счёт государственных поставок. Кроме того, канадские подразделения в Латвии страдают от острой нехватки современного боевого оборудования, сообщается в статье. Расквартированной там боевой группе НАТО, состоящей примерно из 1500 солдат, включая более 700 канадцев, сейчас не хватает современного противотанкового оружия, систем противодействия беспилотникам, а также специальных систем ПВО ближнего действия для защиты от вертолётов и штурмовиков, пишет CBC News.



Согласно внутренней переписке, с которой удалось ознакомиться журналистам, это разочарование в системе государственных поставок ещё больше усугубилось после прибытия в Латвию дополнительных подразделений НАТО из других стран, в том числе датских военнослужащих, у которых имелось закупленное в Канаде более передовое снаряжение, чем то, которое имеется на данный момент у канадских солдат. «В целом было крайне неприятно, на грани неловкости, наблюдать такую разницу в экипировке между нашими военнослужащими и датчанами», — пишет, в частности, подполковник Джесси ван Эйк, командир канадской боевой группы в Латвии, в своём электронном письме от 12 мая 2023 года.



По его словам, на оснащении у датских подразделений имеются более совершенные винтовки Colt Canada и прицелы Elcan DR канадского производства, а также другие более современные боевые системы и амуниция, которых не хватало канадским военнослужащим. Причём всё это «не какие-то тщательно охраняемые технологии», отмечается в письме. Это можно легко купить на открытом рынке, и датчате уже более трёх десятилетий активно используют различное оружие канадского производства, в том числе штурмовую винтовку C7 и карабин C8.



Журналисты CBC News отправили запрос на интервью с ван Эйком через министерство национальной обороны (DND), однако получили отказ. В официальном ответе министерства лишь говорится, что вышеупомянутое электронное письмо подполковника содержало комментарии, касающиеся опасений, возникших во время недавнего визита сотрудников армейского управления оборудования и управления военными программами, поясняется в статье.



В то же время, как признало министерство, нехватка надлежащей защиты для органов слуха была зафиксирована в официальном отчёте за 2019 год для старших командиров, составленном представителями армейской пехотной школы. В настоящее время многие военнослужащие используют беруши из пенопласта, чтобы защитить свой слух от грохота артиллерийских орудий во время стрельбищ, сообщается в статье. В феврале этого года Министерство национальной обороны заключило контракт на поставку более совершенных шлемов с защитой органов слуха для подразделений так называемых лёгких сил (спецназа и другой пехоты), которые должны заменить нынешние армейские каски.



Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Канады Джессика Ламиранде также сообщила, что в настоящее время военное руководство «реализует проекты по закупке», чтобы можно было обеспечить военнослужащих более современными тактическими шлемами, жилетами, ботинками, «конвергентными непромокаемыми костюмами, шляпами от солнца и гибридными боевыми рубашками». Поставки этой специализированной одежды ожидаются в следующем году. Кроме того, министерство проводит работу по закупке новых пистолетов, новых универсальных пулемётов и снайперских винтовок.



«Обеспечение безопасности и благополучия наших сотрудников остаётся главным приоритетом. Приобретение средств защиты слуха для солдат — это сложная задача, поскольку они должны одновременно поддерживать снижение шума, небольшой вес и способность пользователей эффективно общаться», — поясняется в официальном заявлении министерства. В то же время там не упоминаются участившиеся жалобы канадских солдат на потерю слуха и не объясняется, почему для решения этой проблемы потребовалось больше трёх лет, подчёркивается в статье. Между тем это является причиной растущего числа заявлений об инвалидности, поступающих в Департамент по делам ветеранов Канады.



Что касается приобретения более тяжёлого вооружения, по словам Ламиранд, военное ведомство уже инициировало «строгий и систематический процесс» по запросу предложений от поставщиков этим летом. Предполагается, что новая переносная противотанковая система, вероятно, будет доставлена в следующем году. В то время как в отношении систем для защиты от беспилотников и противовоздушных систем процесс всё ещё находится на «этапе анализа вариантов» — ожидается, что контракты на их поставки будут заключаться не раньше, чем следующей зимой, сообщается в официальном заявлении.



Такое положение дел вызывает серьёзное беспокойство со стороны экспертов и критику в адрес военного руководства Канады. В частности, член парламента Линдси Матиссен заявила, что она глубоко обеспокоена тем, что канадские войска в Латвии не имеют достаточного оснащения для выполнения своей миссии. «В первую очередь крайне беспокоит то, что они вынуждены самостоятельно закупать снаряжение. Также довольно проблематично и то, что солдаты не обеспечены адекватным защитным оборудованием, позволяющим исключить потерю слуха в долгосрочном периоде», — подчеркнула Мэтиссен в своём заявлении для СМИ.



«Кроме того, неприемлемо, что правительство до сих пор не обеспечило женский состав снаряжением, сконструированным так, чтобы оно им подошло», — отметила она. Мэтиссен призвала действующее правительство Канады принять меры и оперативно обеспечить всех военнослужащих необходимым снаряжением и вооружениями, которые требуются для эффективного выполнения их миссии, говорится в статье.



В свою очередь, эксперт по оборонным закупкам в Канадском институте международных дел Дэйв Перри считает, что правительство должно учитывать и тот факт, что военные подрядчики сейчас сталкиваются с возросшим потоком заказов, особенно на фоне продолжающегося конфликта на Украине. И значительная часть снаряжения, которое требуется канадским подразделениям, в настоящий момент пользуется повышенным спросом во всём мире, предупредил эксперт: «Таким образом, чем дольше Канада будет откладывать принятие этих решений, тем будет сложнее и потребуется ещё больше времени, чтобы фактически получить необходимое снаряжение».