Danmarks Radio: датские солдаты в Латвии жалуются на плохие условия содержания

Датские солдаты, расквартированные в лагере в Латвии в рамках передового присутствия НАТО в Прибалтике, живут в палатках, в которых нечем дышать из-за загрязнения воздуха от тепловых пушек. Как передаёт Danmarks Radio, ранее военнослужащие также жаловались на плохие условия содержания, рассказывая, что у них «не хватает всего — от боеприпасов до трусов».

Примерно 800 датских солдат с ноября расквартированы в лагере Вальдемар в Латвии в рамках передового присутствия НАТО в Прибалтике. Как передаёт Danmarks Radio, недавно выяснилось: в лагерных палатках и на близлежащей местности было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам. Загрязнение превышает допустимые нормы, установленные управлением рабочей среды, и исходит от дизельных тепловых пушек, которыми обогреваются жилые и рабочие помещения датских солдат холодной латвийской зимой.

Об этом сообщается в служебной записке Министерства обороны соответствующему парламентскому комитету. При этом в примечании оговаривается особо, что замеры производились «при мягкой погоде», поэтому тепловые пушки работали не на полную мощность. Следовательно, не исключено, что замеры не выявили всего масштаба проблемы.

«Совершенно очевидно, что датские солдаты не должны жить в палатках с загрязнением воздуха. Ни на задании, ни в ходе обучения», — пишет в служебной записке исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Санитарное ведомство не считает, что пребывание военнослужащих в таких палатках сопряжено со значительным риском последующих заболеваний. Однако всё же рекомендовало тщательно обдумать дальнейшее использование аналогичных тепловых пушек.

«Я крайне серьёзно отношусь к этому вопросу и жду, когда мы его решим и гарантируем, что это больше не повторится», — пишет Троэльс Лунд Поульсен.

Солдатский профсоюз сложившимся положением дел недоволен, но рад, что проблема, наконец, решается.

«Это всё очень и очень плохо. Но то, что вооружённые силы, наконец, осознали проблему, это, наоборот, радует», — говорит его председатель Йеспер Корсгор Хансен.

Как отмечает Danmarks Radio, это не первый случай поступления сообщений о сомнительных условиях службы. Ранее представитель воинского профсоюза сетовал, что солдат разместили в ветхих палатках с плесенью, не выдав при этом самого необходимого снаряжения.

«Мягко говоря, у нас не хватает всего — от боеприпасов до трусов. Это самый печальный момент моей службы. А я за 20 лет чего только не видел», — рассказал представитель воинского профсоюза.