Danmarks Radio: датские солдаты в Латвии жалуются на плохие условия содержания
Примерно 800 датских солдат с ноября расквартированы в лагере Вальдемар в Латвии в рамках передового присутствия НАТО в Прибалтике. Как передаёт Danmarks Radio, недавно выяснилось: в лагерных палатках и на близлежащей местности было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам. Загрязнение превышает допустимые нормы, установленные управлением рабочей среды, и исходит от дизельных тепловых пушек, которыми обогреваются жилые и рабочие помещения датских солдат холодной латвийской зимой.
Об этом сообщается в служебной записке Министерства обороны соответствующему парламентскому комитету. При этом в примечании оговаривается особо, что замеры производились «при мягкой погоде», поэтому тепловые пушки работали не на полную мощность. Следовательно, не исключено, что замеры не выявили всего масштаба проблемы.
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