The Guardian: на выборах в Таиланде оппозиция побеждает военных — но борьба за пост премьер-министра ещё не окончена

Оппозиционные партии набрали наибольшее число голосов на состоявшихся в воскресенье общенациональных выборах в Таиланде, одержав сокрушительную победу над партиями, возглавляемыми военными, впервые пришедшими к власти в результате государственного переворота, сообщает The Guardian. Лидер оппозиции Пита Лимчароенрат уже заявил о готовности сформировать правящую коалицию из шести партий. Однако из-за особенностей избирательной системы страны простого большинства в нижней палате парламента для этого будет недостаточно.

Оппозиционные партии набрали наибольшее число голосов на состоявшихся в воскресенье общенациональных выборах в Таиланде. Тем самым они «вынесли сокрушительный приговор» поддерживаемому военными правительству, которое правит страной почти десять лет, пишет The Guardian.

Прогрессистская оппозиционная партия «Движение вперёд», популярная среди молодых тайцев, превзошла все ожидания, набрав наибольшее количество голосов и получив наибольшее число депутатских мандатов. Её лидер Пита Лимчароенрат заявил в понедельник о готовности сформировать правительство страны. В ходе пресс-конференции он сообщил, что пригласил партию «Пхыа Тхаи» («Для Таиланда». — ИноТВ), созданную сторонниками находящегося в изгнании бывшего премьер-министра страны Таксина Чинавата, и четыре другие оппозиционные партии сформировать коалицию.

«Я, Пита Лимчароенрат, следующий премьер-министр Таиланда», — заявил он в Бангкоке, поклявшись быть «премьер-министром для всех».

Позже представитель «Пхыа Тхаи» подтвердил, что партия согласилась с предложением «Движения вперёд» сформировать оппозиционную коалицию.

Как отмечает The Guardian, для того, чтобы оппозиционные партии пришли к власти, им необходимо сформировать коалицию, которая будет располагать по меньшей мере 376 местами в нижней палате парламента, чтобы уверенно провести на пост главы правительства своего кандидата.

Дело в том, что премьер-министр Таиланда избирается совместным голосованием палаты представителей, нижней палаты, состав которой определяется результатами выборов, и сената, верхней палаты, члены которой были назначены военными после последнего государственного переворота. Нижняя палата насчитывает 500 депутатов, а верхняя — 250. Неясно, будут ли голоса сенаторов отражать волю народа, особенно с учётом стремления «Движения вперёд» реформировать закон об оскорблении монархии, утверждает издание.

Лидер оппозиции Пита Лимчароенрат предупредил, что за вмешательство в исход выборов, которое приведёт к формированию правительства меньшинства, придётся заплатить «высокую цену».

На пресс-конференции в понедельник утром председатель избирательной комиссии Иттипорн Бунпракон заявил, что партия «Движение вперёд» получила 151 из 500 депутатских мандатов, а «Пхыа Тхаи» — 141. Он сообщил, что явка избирателей была самой высокой за всю историю и составила 75,22%.

Партия, возглавляемая генералом Праютом Чан-Оча, бывшим командующим армией Тайланда, впервые пришедшим к власти в результате государственного переворота в 2014 году и проводившим националистическую политику, получила всего 36 мест. Однако этого достаточно для того, чтобы принять участие в выборах на пост премьер-министра, если ему удастся сформировать коалицию.

Результаты «Движения вперёд» шокировали даже его собственных сторонников. На протяжении всего общенационального голосования оно шло плечом к плечу с «Пхыа Тхаи», оппозиционной партией-тяжеловесом, которая стремилась одержать уверенную победу.

За последние два десятилетия партии, связанные с семьёй Чинават, получали большинство мест на всех выборах начиная с 2001 года, передаёт The Guardian.