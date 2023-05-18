NBC: убитый на Украине американец обучал украинских военных

Родственники бывшего американского «зелёного берета» Николаса Меймера подтвердили его гибель в украинском конфликте, сообщает NBC. Как отмечается в материале, несколькими месяцами ранее Меймер, скрывая свою личность, пообщался под Киевом с журналистом Рафом Санчесом, и тогда американец занимался обучением украинских военных.

Этим вечером, пока нынешний ожесточённый конфликт продолжает уносить на поле боя жизни молодых украинцев, семья американского солдата-добровольца Николаса Меймера сообщила NBC News о том, что он был убит на украинском фронте.



45-летний уроженец штата Айдахо оказался среди как минимум десяти американцев, убитых с начала конфликта. Он прибыл туда самостоятельно в мае 2022 года для участия в боях. За несколько месяцев до своей смерти он пообщался с корреспондентом NBC Рафом Санчесом. Скрывая свою личность, он проходил под именем Сёма. Ветеран, прослуживший 20 лет в Армии США, тогда тренировал солдат-добровольцев под Киевом.



НИКОЛАС МЕЙМЕР, бывший американский «зелёный берет» (запись): У меня был сильный внутренний спор насчёт того, следует ли мне это делать, чем я могу помочь, следует ли мне брать на себя этот риск. И в конце концов я решил, что помогать Украине — стоящее дело.



И рискованное дело.



РАФ САНЧЕС, корреспондент NBC: Вы бывали на востоке?



НИКОЛАС МЕЙМЕР: Я пошёл в добровольцы, осознавая это. И я заявил, что готов воевать.



Украина заявляет, что они набирают темп в Бахмуте, ожесточённо сражаясь за то немногое, что осталось. Сегодня появились новые сделанные в этом месяце спутниковые снимки выжженной земли, которые продемонстрировали разрушения, произошедшие с мая 2022 года.



МОЛИ ХАНТЕР, корреспондент NBC: Сегодня Россия заявила об уничтожении в рамках вчерашней массированной атаки пусковых установок произведённого в США зенитно-ракетного комплекса Patriot. Уже вечером два американских чиновника заявили NBC News, что система Patriot получила повреждения, но полностью функциональна.



Дата публикации 18 мая 2023 года.