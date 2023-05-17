Американский подполковник: США пора признать реальность — военными средствами Россию не победить

Вашингтону следует планировать стратегию на Украине, исходя из того факта, что украинские войска не смогут одержать решительную победу над российскими, полагает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Как подчеркнул Дэвис в беседе с журналистом Стивеном Гарднером, ограниченные поставки оружия в любом случае не помогут Киеву добиться успеха, а кроме того Америке нужно в первую очередь заботиться о себе и о НАТО, тогда как Украина для неё находится лишь на третьем месте.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Я обо всём этом пишу с самого начала, и всё это время у меня был один последовательный посыл, которого я придерживаюсь и сейчас: нам надо признать те военные реалии, которые сложились в зоне конфликта, а заключаются они в том, что одержать военную победу над Россией будет нельзя. Больше того, даже если мы предположим тот крайне маловероятный сценарий, в котором Украина хорошо начнёт и даже создаст угрозу для Крыма, то вероятность того, что Россия в ответ на это не применит тактическое ядерное оружие, настолько мала, что её и рассматривать не рационально. Они почти наверняка так поступят. То есть, если Россия действительно начала бы серьёзно проигрывать, то шансы на обострение до применения ядерного оружия взлетят до небес — а в этом, разумеется, не заинтересован вообще никто, ведь такой вариант развития событий грозит катастрофой всему человечеству.



Поэтому, как ни крути, у Украины просто нет военного пути к победе. А учитывая такие реалии, какой должна стать наша стратегия? Какой у Америки тут должен быть план? Если мы это признаем — а я считаю, что власти США это всё-таки признают, потому что даже генерал Милли, председатель нашего Объединённого комитета начальников штабов, неоднократно заявлял, что не видит для Украины варианта, при котором она могла бы полностью вытеснить Россию со своих земель... Правда, он потом сделал кое-какие оговорки, но уже сам тот факт, что он это сказал, на мой взгляд, показывает, что он, как и я сам, всё это признаёт — а ведь ещё несколько наших генералов сделали такие же заявления. Так вот, если мы это признаём, то нужно придумывать план, который позволит нам достичь успеха.





Ведь сейчас мы занимаемся тем, что создаём своими заявлениями выдумки о том, что Украина победит, и что мы будем её поддерживать столько, сколько потребуется. Причём вот эта последняя формулировка превратилась уже в какую-то коронную фразу, которую и Байден, и другие чиновники повторяют уже много месяцев. Но вопрос-то в чём: столько, сколько потребуется для чего? Оттеснить их не получится — так какой нам тогда смысл продолжать передавать им какие-то объёмы вооружений, которых всё равно не хватит, чтобы мы действительно могли трезво заявить: «Да, такой вариант возможен»? Мы дали им 31 танк Abrams — и знаете, это ведь, получается, один-единственный танковый батальон. На фронте длиной в тысячу километров между двумя армиями этот батальон вообще ничего не сделает — на ситуацию он никак не повлияет. Даже сотня БМП Bradley и, если не ошибаюсь, примерно такое же количество машин Stryker, которые мы передали — это уже техника современная, но, опять же, в масштабах армии её относительно мало, и она тоже не даст эффекта.





Но тогда нужно задать вопрос — какова же в таком случае наша цель? В чём наша стратегия? Чего мы хотим добиться? Ведь, если честно, сейчас всё выглядит так, будто у нас стратегии и нет — мы просто берём и выкидываем туда разное оборудование, приговаривая: «Так, вот от этого нам можно избавиться, а вот это мы можем себе позволить потерять...». Но это всё равно ограниченное количество техники, потому что всё это идёт из наших запасов — а чем больше мы оружия и боеприпасов отдаём, тем меньше их остаётся у нас на тот случай, если они нам понадобятся. И по этому поводу, как известно, тревогу бьёт много кто, и совершенно справедливо.





А учитывая, что ситуация такова, может быть нам предпринять что-то, что действительно может позволить нам добиться успеха — и, скажем, что-то, что принесёт пользу Америке, а значит в итоге и НАТО? Ведь именно в этом наши два первых приоритета, а Украина — мы можем ей помогать, но она является приоритетом номер три, а не один и не два. Первый и второй номер — это США и НАТО, потому что у нас перед этим альянсом есть обязательства.

Дата выхода в эфир 17 мая 2023 года.