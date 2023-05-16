Bloomberg: за миротворчество на Украине взялись африканские страны

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что африканские страны предложат свой план урегулирования украинского конфликта, сообщает Bloomberg. С этой целью представители Замбии, Сенегала, Республики Конго, Уганды, Египта и ЮАР посетят Москву и Киев. Путин и Зеленский уже выразили своё согласие их принять.

Африканские страны предложили новую инициативу, которая должна принести мир на Украину, пишет Bloomberg. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Издание отмечает, что это далеко не первое предложение о посредничестве со стороны иностранных держав.

Так, делегация лидеров африканских государств планирует посетить Москву и Киев, чтобы как можно скорее представить свой план, заявил Рамафоса на совместном брифинге с премьер-министром Сингапура. Среди посредников будут Замбия, Сенегал, Республика Конго, Уганда, Египет и ЮАР.

Впервые о том, что его правительство попросили сыграть посредническую роль, Рамафоса объявил ещё в марте 2022 года. Он уточнил, что это связано в том числе с тем, что ЮАР поддерживает отношения с Россией как член БРИКС.

ЮАР уверяет, что придерживается нейтралитета в отношении украинского конфликта, но США ставят это под сомнение. Так, командующий армией ЮАР в понедельник провёл в Москве переговоры со своим российским коллегой о расширении сотрудничества.

Сам президент Рамафоса 12 мая поговорил с Владимиром Путиным, а на следующий день — с Владимиром Зеленским. И оба они согласились принять делегацию африканских государств, сообщил он.

Украинский конфликт «оказал влияние на жизнь многих африканцев в плане продовольственной безопасности, выросли цены на удобрения, выросли цены на зерновые и цены на топливо», — сказал Рамафоса.

Во вторник высокопоставленный китайский дипломат также должен посетить Украину. Об этом визите ещё месяц назад объявлял лидер Китая Си Цзиньпин.

В свою очередь, и президент Франции Эммануэль Макрон пытается предложить Китаю план, который, по его мнению, уже этим летом может привести к переговорам между Россией и Украиной. По информации Bloomberg, он поручил своему советнику по внешней политике работать с министром иностранных дел Китая над созданием структуры, которую можно было бы использовать в качестве основы для будущих переговоров.

Издание отмечает, что пока непонятно, пользуется ли поддержкой Киева и союзников план Макрона, ведь многие из них выступали против прекращения огня, если это позволит России сохранить свои территориальные приобретения. Многие страны скептически относятся к тому, что Китай может быть нейтральным посредником, учитывая его «безграничную дружбу» с Россией. Россия и Китай неоднократно обещали друг другу укреплять связи, в том числе в рамках военного сотрудничества.