Al Jazeera: в ЮАР потребовали от Великобритании вернуть алмаз, вправленный в британский королевский скипетр

Общественные деятели и граждане ЮАР выступили с требованием вернуть алмаз «Звезда Африки», вправленный в скипетр британских монархов, пишет Al Jazeera. Как отмечает издание, именно этот скипетр будет использовать король Карл III во время своей коронации. В ЮАР напомнили, что этот алмаз был присвоен Британской империей в период колонизации, а значит приобретение не является законным.

Ряд общественных деятелей и граждан из ЮАР потребовали от Великобритании вернуть крупнейший в мире алмаз «Звезда Африки», вправленный в скипетр британского монарха, пишет Al Jazeera. Отмечается, что именно этот скипетр будет держать в руках король Карл III в ходе своей коронации, которая пройдёт в субботу.

Алмаз, весом в 530 карат, был обнаружен в ЮАР в 1905 году, пишет Al Jazeera. Двумя годами позднее местное колониальное правительство, подконтрольное Британской империи, подарило его британской королевской семье.

«Алмаз должен вернуться в ЮАР. Он должен быть символом нашей гордости, нашего наследства и нашей культуры. Мне кажется, что граждане стран Африки начинают понимать, что деколонизация это не только обретение определённых прав, но и возвращение того, что было у нас отнято», — приводит издание слова Мотузи Каманга, юриста и активиста из Йоханнесбурга. Каманга создал в интернете петицию с призывом вернуть алмаз в ЮАР: на данный момент её подписало уже 8 тыс. человек.

Официальное название «Звезды Африки» — Куллинан, пишет издание. Этот алмаз был вырезан из алмазного камня весом в 3100 карат, найденного недалеко от города Претория. Его алмаз-близнец меньших размеров, вырезанный из того же камня, вправлен в корону Британской империи, которую английские монархи надевают на торжественные мероприятия.

«Я считаю, что алмаз нужно вернуть назад, потому что, в конце концов, они забрали его у нас в период угнетения», — заявил один из жителей Йоханнесбурга по имени Мохаммед Абдуллахи. Профессор университета Южной Африки Еверисто Бениера отметил, что любые сделки, заключённые в период работорговли, колониализма и империализма не имеют законного основания. По словам Бениеры, британская монархия должна признать этот факт и перестать использовать африканские алмазы в своих церемониях.