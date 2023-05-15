Das Erste: перемирие остаётся в силе — после пяти дней обстрелов Израиль открывает границу с сектором Газа

После заключения договорённости о прекращении огня с палестинской военизированной радикальной организацией «Исламский джихад» Израиль вновь открыл пункты пересечения границы с сектором Газа, сообщает Das Erste. Как отмечает издание, открытие контрольно-пропускных пунктов указывает на снижение градуса эскалации после нескольких дней обстрелов. Перемирие, заключённое при посредничестве Египта в субботу вечером, по всей видимости, продолжает действовать.

Израиль вновь открыл пункты пересечения границы с сектором Газа после заключения договорённости о прекращении огня с палестинской военизированной радикальной организацией «Исламский джихад». Министерство обороны Израиля сообщило, что контрольно-пропускные пункты «Эрез» и «Керем-Шалом» возобновили свою работу, пишет Das Erste.

Министерство также опубликовало в социальных сетях фотографии автоцистерн и грузовиков, пересекающих границу в воскресенье утром. В субботу министерство обнародовало видеозаписи с камер наблюдения, на которых запечатлены миномётные обстрелы пограничного пункта «Эрез». За последние несколько дней оба перехода попадали под обстрелы десятки раз.

Открытие контрольно-пропускных пунктов указывает на снижение градуса эскалации после нескольких дней боёв — как это произошло после столкновений между Израилем и «Исламским джихадом» в августе прошлого года.

Перемирие, заключённое при посредничестве Египта, по всей видимости, продолжает действовать. Оно вступило в силу в субботу вечером. Через час взаимные атаки продолжились, однако к утру утихли. На ранее опустошённых улицах сектора Газа многие люди праздновали прекращение огня, звучали сигналы автомобилей.

Лидер «Исламского джихада» подтвердил достижение договорённости о прекращении огня с Израилем в эфире египетского телевидения. О заключении перемирия заявил и председатель Совета национальной безопасности Израиля Цахи Анегби. Ранее о прекращении огня сообщали израильские и египетские СМИ.

С момента начала боевых действий во вторник, после того как израильские силы ликвидировали двух командиров «Исламского джихада», были убиты по меньшей мере 33 палестинца и два израильтянина. Израиль обвиняет поддерживаемую Ираном группировку в планировании терактов.

«Исламский джихад», крупнейшая военизированная организация в секторе Газе после ХАМАС, на сегодняшний день выпустила по Израилю более 1000 ракет. Как и ХАМАС, «Исламский джихад» отвергает сосуществование с Израилем и призывает к уничтожению еврейского государства.

В свою очередь, ведущие министры религиозно-националистического правительства Израиля выступают против создания палестинского государства и призывают к расширению израильских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Организация, тесно связанная с «заклятым врагом» Израиля Ираном, признана террористической в ЕС и США, передаёт Das Erste.